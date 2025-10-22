Репресії в окупації - у Криму оштрафували чоловіка за пісні українською мовою

Окупаційний суд в Криму. Фото: росЗМІ

На території захопленого росіянами 2014 року Кримського півострова українські пісні виявилися забороненими. Чоловіка за прослуховування пісень на вулиці притягли до суду.

Про це повідомили російські медіа.

Українська музика в Криму заборонена

В Росії та на окупованих українських територіях продовжується процес репресій проти будь-яких проявів української ідентичності.

Так, у окупованому Криму 57-річний чоловік постраждав за українську музику.

Слідство у суді заявило, що цей кримчанин слухав неназвані українські пісні біля крамниці.

Подія сталася у населеному пункті під назвою Октябрське (яке саме, бо їх у Криму кілька — невідомо).

За що і як покарали кримчанина

Цікаво, що суд звинуватив чоловіка у "дискредитації Збройних сил Російської Федерації".

Яке відношення має до російської армії прослуховування пісень українською мовою, в суді не пояснили.

Суд призначив мешканцю окупованої території штраф розміром 30 тисяч рублів.

