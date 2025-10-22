Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Криму чоловіка покарали за українські пісні

В Криму чоловіка покарали за українські пісні

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 18:09
Репресії в окупації - у Криму оштрафували чоловіка за пісні українською мовою
Окупаційний суд в Криму. Фото: росЗМІ

На території захопленого росіянами 2014 року Кримського півострова українські пісні виявилися забороненими. Чоловіка за прослуховування пісень на вулиці притягли до суду.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Українська музика в Криму заборонена

В Росії та на окупованих українських територіях продовжується процес репресій проти будь-яких проявів української ідентичності.

Так, у окупованому Криму 57-річний чоловік постраждав за українську музику.

Слідство у суді заявило, що цей кримчанин слухав неназвані українські пісні біля крамниці.

Подія сталася у населеному пункті під назвою Октябрське (яке саме, бо їх у Криму кілька — невідомо).

За що і як покарали кримчанина

Цікаво, що суд звинуватив чоловіка у "дискредитації Збройних сил Російської Федерації".

Яке відношення має до російської армії прослуховування пісень українською мовою, в суді не пояснили.

Суд призначив мешканцю окупованої території штраф розміром 30 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на Кубані затримали чоловіка за українські пісні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії дітям видали грамоти з українською символікою.

Крим суд репресії пісні окупація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації