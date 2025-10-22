Репрессии в оккупации - в Крыму оштрафовали мужчину за песни на украинском языке

Оккупационный суд в Крыму. Фото: росСМИ

На территории захваченного россиянами в 2014 году Крымского полуострова украинские песни оказались запрещенными. Мужчину за прослушивание песен на улице привлекли к суду.

Об этом сообщили российские медиа.

Украинская музыка в Крыму запрещена

В России и на оккупированных украинских территориях продолжается процесс репрессий против любых проявлений украинской идентичности.

Так, в оккупированном Крыму 57-летний мужчина пострадал за украинскую музыку.

Следствие в суде заявило, что этот крымчанин слушал неназванные украинские песни возле магазина.

Событие произошло в населенном пункте под названием Октябрьское (какое именно, потому что их в Крыму несколько — неизвестно).

За что и как наказали крымчанина

Интересно, что суд обвинил мужчину в "дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации".

Какое отношение имеет к российской армии прослушивание песен на украинском языке, в суде не объяснили.

Суд назначил жителю оккупированной территории штраф в размере 30 тысяч рублей.

