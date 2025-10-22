Репрессии в оккупации - в Крыму оштрафовали мужчину за песни на украинском языке

В Крыму мужчину наказали за украинские песни
На территории захваченного россиянами в 2014 году Крымского полуострова украинские песни оказались запрещенными. Мужчину за прослушивание песен на улице привлекли к суду.
Об этом сообщили российские медиа.
Украинская музыка в Крыму запрещена
В России и на оккупированных украинских территориях продолжается процесс репрессий против любых проявлений украинской идентичности.
Так, в оккупированном Крыму 57-летний мужчина пострадал за украинскую музыку.
Следствие в суде заявило, что этот крымчанин слушал неназванные украинские песни возле магазина.
Событие произошло в населенном пункте под названием Октябрьское (какое именно, потому что их в Крыму несколько — неизвестно).
За что и как наказали крымчанина
Интересно, что суд обвинил мужчину в "дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации".
Какое отношение имеет к российской армии прослушивание песен на украинском языке, в суде не объяснили.
Суд назначил жителю оккупированной территории штраф в размере 30 тысяч рублей.
