Россия против контрацепции - православные активисты воюют с контрацептивами

В России активисты начали борьбу с контрацептивами
Консервативные российские активисты не удовлетворились борьбой с абортами. В городе Екатеринбург они пошли войной даже на контрацепцию.
Об этом сообщили российские медиа.
Атака на контрацепцию в России
В России активисты, выступающие за запрет абортов, начали бороться даже с таким явлением, как контрацепция.
Так, этим занимается известный своей антиабортной деятельностью фонд "Женщины за жизнь".
В городе Екатеринбург представители этого фонда решили напасть на женские консультации.
Война с плакатами
При этом, как заявила директор фонда Наталья Москвитина, фонд возмутили даже не аборты, а такое явление, как контрацепция.
После атаки на женскую консультацию в ней сняли плакат с информацией о методах контрацепции.
В этой акции, как сообщается, принял участие и чиновник — руководитель службы перинатальных психологов Министерства здравоохранения Свердловской области.
