Россия против контрацепции - православные активисты воюют с контрацептивами

Российская активистка Москвитина, которая воюет с контрацепцией. Фото: росСМИ

Консервативные российские активисты не удовлетворились борьбой с абортами. В городе Екатеринбург они пошли войной даже на контрацепцию.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Атака на контрацепцию в России

В России активисты, выступающие за запрет абортов, начали бороться даже с таким явлением, как контрацепция.

Так, этим занимается известный своей антиабортной деятельностью фонд "Женщины за жизнь".

В городе Екатеринбург представители этого фонда решили напасть на женские консультации.

Война с плакатами

При этом, как заявила директор фонда Наталья Москвитина, фонд возмутили даже не аборты, а такое явление, как контрацепция.

После атаки на женскую консультацию в ней сняли плакат с информацией о методах контрацепции.

В этой акции, как сообщается, принял участие и чиновник — руководитель службы перинатальных психологов Министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, мы ранее писали о том, что в одном из регионов России ограничили право женщин на аборты.

Добавим, мы сообщали о том, что патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) призвал запретить аборты в России полностью.