Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России активисты начали борьбу с контрацептивами

В России активисты начали борьбу с контрацептивами

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 22:54
Россия против контрацепции - православные активисты воюют с контрацептивами
Российская активистка Москвитина, которая воюет с контрацепцией. Фото: росСМИ

Консервативные российские активисты не удовлетворились борьбой с абортами. В городе Екатеринбург они пошли войной даже на контрацепцию.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Атака на контрацепцию в России

В России активисты, выступающие за запрет абортов, начали бороться даже с таким явлением, как контрацепция.

Так, этим занимается известный своей антиабортной деятельностью фонд "Женщины за жизнь".

В городе Екатеринбург представители этого фонда решили напасть на женские консультации.

Война с плакатами

При этом, как заявила директор фонда Наталья Москвитина, фонд возмутили даже не аборты, а такое явление, как контрацепция.

После атаки на женскую консультацию в ней сняли плакат с информацией о методах контрацепции.

В этой акции, как сообщается, принял участие и чиновник — руководитель службы перинатальных психологов Министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, мы ранее писали о том, что в одном из регионов России ограничили право женщин на аборты.

Добавим, мы сообщали о том, что патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) призвал запретить аборты в России полностью.

россияне аборт активисты контрацепция Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации