Росія проти контрацепції - православні активісти воюють з контрацептивами

Російська активістка Москвітіна, яка воює з контрацепцією. Фото: росЗМІ

Консервативні російські активісти не задовільнилися боротьбою із абортами. У місті Єкатеринбург вони пішли війною навіть на контрацепцію.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Атака на контрацепцію в Росії

В Росії активісти, які виступають за заборону абортів, почали боротися навіть із таким явищем, як контрацепція.

Так, цим займається відомий своєю антиабортною діяльністю фонд "Жінки за життя".

У місті Єкатеринбург представники цього фонду вирішили напасти на жіночі консультації.

Війна з плакатами

При цьому, як заявила директорка фонду Наталя Москвітіна, фонд обурили навіть не аборти, а таке явище, як контрацепція.

Після атаки на жіночу консультацію у ній зняли плакат з інформацією про методи контрацепції.

У цій акції, як повідомляється, взяв участь і чиновник — керівник служби перинатальних психологів Міністерства охорони здоров’я Свердловської області.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у одному із регіонів Росії обмежили право жінок на аборти.

Додамо, ми повідомляли про те, що патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв) закликав заборонити аборти у Росії повністю.