Росія проти контрацепції - православні активісти воюють з контрацептивами

В Росії активісти почали боротьбу з контрацептивами
Консервативні російські активісти не задовільнилися боротьбою із абортами. У місті Єкатеринбург вони пішли війною навіть на контрацепцію.
Про це повідомили російські медіа.
Атака на контрацепцію в Росії
В Росії активісти, які виступають за заборону абортів, почали боротися навіть із таким явищем, як контрацепція.
Так, цим займається відомий своєю антиабортною діяльністю фонд "Жінки за життя".
У місті Єкатеринбург представники цього фонду вирішили напасти на жіночі консультації.
Війна з плакатами
При цьому, як заявила директорка фонду Наталя Москвітіна, фонд обурили навіть не аборти, а таке явище, як контрацепція.
Після атаки на жіночу консультацію у ній зняли плакат з інформацією про методи контрацепції.
У цій акції, як повідомляється, взяв участь і чиновник — керівник служби перинатальних психологів Міністерства охорони здоров’я Свердловської області.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у одному із регіонів Росії обмежили право жінок на аборти.
Додамо, ми повідомляли про те, що патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв) закликав заборонити аборти у Росії повністю.
