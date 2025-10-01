Відео
Головна Хроніки В Росії активісти почали боротьбу з контрацептивами

В Росії активісти почали боротьбу з контрацептивами

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 22:54
Росія проти контрацепції - православні активісти воюють з контрацептивами
Російська активістка Москвітіна, яка воює з контрацепцією. Фото: росЗМІ

Консервативні російські активісти не задовільнилися боротьбою із абортами. У місті Єкатеринбург вони пішли війною навіть на контрацепцію.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Атака на контрацепцію в Росії

В Росії активісти, які виступають за заборону абортів, почали боротися навіть із таким явищем, як контрацепція.

Так, цим займається відомий своєю антиабортною діяльністю фонд "Жінки за життя".

У місті Єкатеринбург представники цього фонду вирішили напасти на жіночі консультації.

Війна з плакатами

При цьому, як заявила директорка фонду Наталя Москвітіна, фонд обурили навіть не аборти, а таке явище, як контрацепція.

Після атаки на жіночу консультацію у ній зняли плакат з інформацією про методи контрацепції.

У цій акції, як повідомляється, взяв участь і чиновник — керівник служби перинатальних психологів Міністерства охорони здоров’я Свердловської області.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у одному із регіонів Росії обмежили право жінок на аборти.

Додамо, ми повідомляли про те, що патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв) закликав заборонити аборти у Росії повністю.

росіяни аборт активісти контрацепція Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
