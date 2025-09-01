Заборона на аборти в РФ - у російських регіонах почали обмежувати аборти

Росіянки протестують проти заборони абортів. Фото: росЗМІ

В Мурманській області Росії обмежили право жінок на аборти. На ранній стадії їм залишили тільки найтравматичніші варіанти переривання вагітності.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Заборона абортів у російському регіоні

У Російській Федерації почали забороняти аборти.

Таке рішення було ухвалене урядом Мурманської області.

На території регіону заборонили медикаментозні аборти до 6 тижнів вагітності.

Залишили шкідливішу для жінки форму аборту

Відтепер замість продажу відповідних медикаментів жінок, які хочуть зробити аборт, направлятимуть до лікарень на розмови з медиками.

Формально право на аборт у мешканок Мурманської області залишиться, але, як розповіла активістка Віолетта Грудіна, яка і оприлюднила інформацію про заборону, тільки значно травматичнішій формі.

"Жінкам тепер доступні лише хірургічні методи переривання вагітності — вакуум-аспірація та вишкрібання", — зазначила активістка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що заборонити аборти в Росії закликав навіть очільник РПЦ Кирилл Гундяєв.

Додамо, ми повідомляли про те, що церква в Росії пішла війною не тільки на аборти, а і на квадробінг.