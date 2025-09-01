Запрет на аборты в РФ - в российских регионах начали ограничивать аборты

Россиянки протестуют против запрета абортов. Фото: росСМИ

В Мурманской области России ограничили право женщин на аборты. На ранней стадии им оставили только самые травматичные варианты прерывания беременности.

Об этом сообщили российские медиа.

Запрет абортов в российском регионе

В Российской Федерации начали запрещать аборты.

Такое решение было принято правительством Мурманской области.

На территории региона запретили медикаментозные аборты до 6 недель беременности.

Оставили более вредную для женщины форму аборта

Отныне вместо продажи соответствующих медикаментов женщин, которые хотят сделать аборт, будут направлять в больницы на беседы с медиками.

Формально право на аборт у жительниц Мурманской области останется, но, как рассказала активистка Виолетта Грудина, которая и обнародовала информацию о запрете, только в значительно более травматичной форме.

"Женщинам теперь доступны только хирургические методы прерывания беременности — вакуум-аспирация и выскабливание", — отметила активистка.

Напомним, мы ранее писали о том, что запретить аборты в России призвал даже глава РПЦ Кирилл Гундяев.

Добавим, мы сообщали о том, что церковь в России пошла войной не только на аборты, а и на квадробинг.