Запрет на аборты в РФ - в российских регионах начали ограничивать аборты

В России начали запрещать аборты
В Мурманской области России ограничили право женщин на аборты. На ранней стадии им оставили только самые травматичные варианты прерывания беременности.
Об этом сообщили российские медиа.
Запрет абортов в российском регионе
В Российской Федерации начали запрещать аборты.
Такое решение было принято правительством Мурманской области.
На территории региона запретили медикаментозные аборты до 6 недель беременности.
Оставили более вредную для женщины форму аборта
Отныне вместо продажи соответствующих медикаментов женщин, которые хотят сделать аборт, будут направлять в больницы на беседы с медиками.
Формально право на аборт у жительниц Мурманской области останется, но, как рассказала активистка Виолетта Грудина, которая и обнародовала информацию о запрете, только в значительно более травматичной форме.
"Женщинам теперь доступны только хирургические методы прерывания беременности — вакуум-аспирация и выскабливание", — отметила активистка.
Напомним, мы ранее писали о том, что запретить аборты в России призвал даже глава РПЦ Кирилл Гундяев.
Добавим, мы сообщали о том, что церковь в России пошла войной не только на аборты, а и на квадробинг.
Читайте Новини.LIVE!