Главная Хроники В России начали запрещать аборты

В России начали запрещать аборты

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 21:32
Запрет на аборты в РФ - в российских регионах начали ограничивать аборты
Россиянки протестуют против запрета абортов. Фото: росСМИ

В Мурманской области России ограничили право женщин на аборты. На ранней стадии им оставили только самые травматичные варианты прерывания беременности.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Запрет абортов в российском регионе

В Российской Федерации начали запрещать аборты.

Такое решение было принято правительством Мурманской области.

На территории региона запретили медикаментозные аборты до 6 недель беременности.

Оставили более вредную для женщины форму аборта

Отныне вместо продажи соответствующих медикаментов женщин, которые хотят сделать аборт, будут направлять в больницы на беседы с медиками.

Формально право на аборт у жительниц Мурманской области останется, но, как рассказала активистка Виолетта Грудина, которая и обнародовала информацию о запрете, только в значительно более травматичной форме.

"Женщинам теперь доступны только хирургические методы прерывания беременности — вакуум-аспирация и выскабливание", — отметила активистка.

Напомним, мы ранее писали о том, что запретить аборты в России призвал даже глава РПЦ Кирилл Гундяев.

Добавим, мы сообщали о том, что церковь в России пошла войной не только на аборты, а и на квадробинг.

россияне женщины аборт запрет Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
