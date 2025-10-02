В Сибири застрелили руководителя района - причина убийства

В РФ застрелили чиновника — неожиданная причина
В Сибири застрелили главу районной администрации российского города Новосибирск. Смерть чиновника наступила из-за того, что его спутали с животным.
Об этом сообщили российские медиа.
Гибель чиновника в России
В российском городе-миллионнике Новосибирске погиб руководитель одного из районов Александр Гриб.
Известно, что его смерть наступила 1 октября от ранения из огнестрельного оружия.
Впрочем, причина, по которой застрелили Гриба, является нетипичной для России, где до сих пор частенько происходят бандитские разборки в стиле 90-х годов ХХ века.
Главу района спутали с животным
Прокуратура, которая занялась гибелью чиновника, заявила, что Александр Гриб погиб во время охоты.
Силовики заявили, что, мол, Гриб "получил травмы, несовместимые с жизнью", когда в него по ошибке стрельнул из карабина один из участников охоты.
Главу района, по предварительным данным, перепутали с косулей.
Убили ли все же косулю, которая повлекла гибель российского чиновника, не сообщается.
