Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ застрелили чиновника — неожиданная причина

В РФ застрелили чиновника — неожиданная причина

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:54
В Сибири застрелили руководителя района - причина убийства
Застреленный российский чиновник. Фото: росСМИ

В Сибири застрелили главу районной администрации российского города Новосибирск. Смерть чиновника наступила из-за того, что его спутали с животным.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Гибель чиновника в России

В российском городе-миллионнике Новосибирске погиб руководитель одного из районов Александр Гриб.

Известно, что его смерть наступила 1 октября от ранения из огнестрельного оружия.

Впрочем, причина, по которой застрелили Гриба, является нетипичной для России, где до сих пор частенько происходят бандитские разборки в стиле 90-х годов ХХ века.

Главу района спутали с животным

Прокуратура, которая занялась гибелью чиновника, заявила, что Александр Гриб погиб во время охоты.

Силовики заявили, что, мол, Гриб "получил травмы, несовместимые с жизнью", когда в него по ошибке стрельнул из карабина один из участников охоты.

Главу района, по предварительным данным, перепутали с косулей.

Убили ли все же косулю, которая повлекла гибель российского чиновника, не сообщается.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российской Сибири застрелили известного чемпиона Европы по боксу.

Добавим, мы сообщали о том, что в России убили разработчика ракеты "Искандер".

смерть стрельба россияне Россия Сибирь
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации