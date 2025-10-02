В Сибири застрелили руководителя района - причина убийства

Застреленный российский чиновник. Фото: росСМИ

В Сибири застрелили главу районной администрации российского города Новосибирск. Смерть чиновника наступила из-за того, что его спутали с животным.

Об этом сообщили российские медиа.

Гибель чиновника в России

В российском городе-миллионнике Новосибирске погиб руководитель одного из районов Александр Гриб.

Известно, что его смерть наступила 1 октября от ранения из огнестрельного оружия.

Впрочем, причина, по которой застрелили Гриба, является нетипичной для России, где до сих пор частенько происходят бандитские разборки в стиле 90-х годов ХХ века.

Главу района спутали с животным

Прокуратура, которая занялась гибелью чиновника, заявила, что Александр Гриб погиб во время охоты.

Силовики заявили, что, мол, Гриб "получил травмы, несовместимые с жизнью", когда в него по ошибке стрельнул из карабина один из участников охоты.

Главу района, по предварительным данным, перепутали с косулей.

Убили ли все же косулю, которая повлекла гибель российского чиновника, не сообщается.

