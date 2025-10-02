Відео
Головна Хроніки В РФ застрелили чиновника — несподівана причина

В РФ застрелили чиновника — несподівана причина

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:54
В Сибіру застрелили керівника району - причина вбивства
Застрелений російський чиновник. Фото: росЗМІ

У Сибіру застрелили голову районної адміністрації російського міста Новосибірськ. Смерть чиновника настала через те, що його сплутали із твариною.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Загибель чиновника в Росії

У російському місті-мільйоннику Новосибірську загинув керівник одного із районів Олександр Гриб.

Відомо, що його смерть настала 1 жовтня від поранення з вогнепальної зброї.

Втім, причина, з якої застрелили Гриба, є нетипова для Росії, де досі частенько відбуваються бандитські розбірки в стилі 90-х років ХХ століття.

Голову району сплутали з твариною

Прокуратура, яка зайнялася загибеллю чиновника, заявила, що Олександр Гриб загинув під час полювання.

Силовики заявили, що, мовляв, Гриб "отримав травми, несумісні з життям", коли в нього помилково стрельнув із карабіна один із учасників полювання.

Голову району, за попередніми даними, переплутали з косулею.

Чи вбили все ж таки косулю, яка спричинила загибель російського чиновника, не повідомляється.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російському Сибіру застрелили відомого чемпіона Європи з боксу.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії вбили розробника ракети "Іскандер".

смерть стрілянина росіяни Росія Сибір
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
