Главная Хроники В РФ посадили производителя ядовитого сидра — детали

В РФ посадили производителя ядовитого сидра — детали

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 22:54
Российский сидр убил десяток людей - решение суда по производителю сидра
Производитель смертельного сидра Анар Гусейнов в зале суда. Фото: росСМИ

Одного из российских производителей сидра посадили на девять лет. Причиной стали десятки смертей от этого напитка, смерти были спровоцированы тем, что вместо этилового спирта в производстве напитка использовали ядовитый метанол.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Смертельный сидр

В Российской Федерации нередки случаи, когда люди травятся некачественными алкогольными и слабоалкогольными напитками.

Так, в 2023 году после употребления сидра в десяти регионах страны-агрессора умерли более трех десятков человек.

Причиной, которая привела к смертельным случаям, стал метиловый спирт, который в России часто используют как дешевый заменитель этилового спирта в алкогольных напитках.

Метиловый спирт (метанол) — это ядовитое вещество, которое используется как промышленный растворитель или топливо. При употреблении людьми может спровоцировать тяжелое отравление, повреждение нервной системы, слепоту и даже смерть.

Приговор суда

В Самаре прошел суд над производителем напитка "Мистер Сидр" Анара Гусейнова и поставщика метилового спирта для сидра Артемом Айрапетяном.

Они оба заявили, что, мол, не знали, что в изготовлении сидра использовался ядовитый метанол.

Производителя, признав виновным в смертях людей, приговорили к девяти годам лишения свободы.

Поставщик метилового спирта получил чуть меньше — восемь лет колонии.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России на известном черноморском курорте Анапа массово отравились дети.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ школьницы на концерте отравились водкой и запрещенными веществами.

алкоголь суд смерть россияне Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
