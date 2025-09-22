Відео
Україна
Хроніки В РФ посадили виробника отруйного сидру — деталі

В РФ посадили виробника отруйного сидру — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 22:54
Російський сидр убив десяток людей - рішення суду стосовно виробника сидру
Виробник смертельного сидру Анар Гусейнов у залі суду. Фото: росЗМІ

Одного, з російських виробників сидру посадили на дев’ять років. Причиною стали десятки смертей від цього напою, смерті були спровоковані тим, що замість етилового спирту у виробництві напою використовували отруйний метанол.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Смертельний сидр

В Російській Федерації нерідко трапляються випадки, коли люди труяться неякісними алкогольними та слабкоалкогольними напоями.

Так, 2023 року після вживання сидру у десяти регіонах країни-агресора померли понад три десятки людей.

Причиною, яка призвела до смертельних випадків, став метиловий спирт, який в Росії часто використовують як дешевий замінник етилового спирту в алкогольних напоях.

Метиловий спирт (метанол) — це отруйна речовина, яка використовується як промисловий розчинник чи паливо. При вживанні людьми може спровокувати тяжке отруєння, пошкодження нервової системи, сліпоту і навіть смерть.

Вирок суду

У Самарі пройшов суд над виробником напою "Мистер Сидр" Анара Гусейнова та постачальника метилового спирту для сидру Артемом Айрапетяном.

Вони обидва заявили, що, мовляв, не знали, що у виготовленні сидру використовувався отруйний метанол.

Виробника, визнавши винним у смертях людей, засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Постачальник метилового спирту отримав трохи менше — вісім років колонії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії на відомому чорноморському курорті Анапа масово потруїлися діти.

Додамо, ми повідомляли про те, що у РФ школярки на концерті отруїлися горілкою та забороненими речовинами.

алкоголь суд смерть росіяни Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
