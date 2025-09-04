На курорті в РФ отруїлися діти - причина

Російські діти на відпочинку в Анапі. Фото: росЗМІ

Семеро російських дітей отруїлися на чорноморському курорті. Батьки у всьому звинуватили стан води в басейні, а адміністрація готелю відмовилася навіть викликати отруєним "швидку".

Про це повідомили російські медіа.

Отруєння аміаком в басейні

Відпочинок на російському курорті обернувся для малолітніх громадян країни-агресора потраплянням у лікарню.

У готелі міста Анапа, що на узбережжі Чорного моря РФ, отруїлися відразу семеро дітей.

За попередніми даними, діти отруїлися аміаком, плаваючи в басейні.

Втім, навіть після зауважень батьків про дивний запах аміаку, працівники готелю заявили, що нічого страшного не сталося, а дітям треба просто попити води.

Реакція адміністрації готелю

Та буквально відразу після купання у отруєному басейні у всіх дітей, які перебували там, з’явилися симптоми отруєння, зокрема:

слабкість;

сильний кашель;

блювання.

У підсумку до лікарні потрапили відразу семеро дітей із цього готелю, з них чотирьох довелося відправити у реанімацію.

Батьки постраждалих заявили, що адміністрація готелю не запропонували допомогу і не викликали "швидку". Звісно ж, жодних вибачень чи пропозиції про компенсацію також не прозвучало.

У підсумку батьки дітей, які отруїлися в басейні, подали досудову претензію у відповідні структури.

