Головна Хроніки На російському курорті масово отруїлися діти — причина

На російському курорті масово отруїлися діти — причина

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 03:25
На курорті в РФ отруїлися діти - причина
Російські діти на відпочинку в Анапі. Фото: росЗМІ

Семеро російських дітей отруїлися на чорноморському курорті. Батьки у всьому звинуватили стан води в басейні, а адміністрація готелю відмовилася навіть викликати отруєним "швидку".

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Отруєння аміаком в басейні

Відпочинок на російському курорті обернувся для малолітніх громадян країни-агресора потраплянням у лікарню.

У готелі міста Анапа, що на узбережжі Чорного моря РФ, отруїлися відразу семеро дітей.

За попередніми даними, діти отруїлися аміаком, плаваючи в басейні.

Втім, навіть після зауважень батьків про дивний запах аміаку, працівники готелю заявили, що нічого страшного не сталося, а дітям треба просто попити води.

Реакція адміністрації готелю

Та буквально відразу після купання у отруєному басейні у всіх дітей, які перебували там, з’явилися симптоми отруєння, зокрема:

  • слабкість;
  • сильний кашель;
  • блювання.

У підсумку до лікарні потрапили відразу семеро дітей із цього готелю, з них чотирьох довелося відправити у реанімацію.

Батьки постраждалих заявили, що адміністрація готелю не запропонували допомогу і не викликали "швидку". Звісно ж, жодних вибачень чи пропозиції про компенсацію також не прозвучало.

У підсумку батьки дітей, які отруїлися в басейні, подали досудову претензію у відповідні структури.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що взимку в Росії діти просто замерзають у провінційних школах.

Додамо, ми повідомляли про те, що Росія знову потрапила до переліку країн, які вбивають дітей.

діти росіяни отруєння курорти Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
