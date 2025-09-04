На курорті в РФ отруїлися діти - причина

На російському курорті масово отруїлися діти — причина
Семеро російських дітей отруїлися на чорноморському курорті. Батьки у всьому звинуватили стан води в басейні, а адміністрація готелю відмовилася навіть викликати отруєним "швидку".
Про це повідомили російські медіа.
Отруєння аміаком в басейні
Відпочинок на російському курорті обернувся для малолітніх громадян країни-агресора потраплянням у лікарню.
У готелі міста Анапа, що на узбережжі Чорного моря РФ, отруїлися відразу семеро дітей.
За попередніми даними, діти отруїлися аміаком, плаваючи в басейні.
Втім, навіть після зауважень батьків про дивний запах аміаку, працівники готелю заявили, що нічого страшного не сталося, а дітям треба просто попити води.
Реакція адміністрації готелю
Та буквально відразу після купання у отруєному басейні у всіх дітей, які перебували там, з’явилися симптоми отруєння, зокрема:
- слабкість;
- сильний кашель;
- блювання.
У підсумку до лікарні потрапили відразу семеро дітей із цього готелю, з них чотирьох довелося відправити у реанімацію.
Батьки постраждалих заявили, що адміністрація готелю не запропонували допомогу і не викликали "швидку". Звісно ж, жодних вибачень чи пропозиції про компенсацію також не прозвучало.
У підсумку батьки дітей, які отруїлися в басейні, подали досудову претензію у відповідні структури.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що взимку в Росії діти просто замерзають у провінційних школах.
Додамо, ми повідомляли про те, що Росія знову потрапила до переліку країн, які вбивають дітей.
Читайте Новини.LIVE!