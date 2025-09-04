На курорте в РФ отравились дети - причина

Российские дети на отдыхе в Анапе. Фото: росСМИ

Семеро российских детей отравились на черноморском курорте. Родители во всем обвинили состояние воды в бассейне, а администрация отеля отказалась даже вызвать отравленным "скорую".

Об этом сообщили российские медиа.

Отравление аммиаком в бассейне

Отдых на российском курорте обернулся для малолетних граждан страны-агрессора попаданием в больницу.

В отеле города Анапа, что на побережье Черного моря РФ, отравились сразу семеро детей.

По предварительным данным, дети отравились аммиаком, плавая в бассейне.

Впрочем, даже после замечаний родителей о странном запахе аммиака, работники отеля заявили, что ничего страшного не произошло, а детям надо просто попить воды.

Реакция администрации отеля

Но буквально сразу после купания в отравленном бассейне у всех детей, которые находились там, появились симптомы отравления, в частности:

слабость;

сильный кашель;

рвота.

В итоге в больницу попали сразу семеро детей из этого отеля, из них четверых пришлось отправить в реанимацию.

Родители пострадавших заявили, что администрация отеля не предложила помощь и не вызвала "скорую". Конечно же, никаких извинений или предложения о компенсации также не прозвучало.

В итоге родители детей, которые отравились в бассейне, подали досудебную претензию в соответствующие структуры.

