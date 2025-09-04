Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники На российском курорте массово отравились дети — причина

На российском курорте массово отравились дети — причина

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 03:25
На курорте в РФ отравились дети - причина
Российские дети на отдыхе в Анапе. Фото: росСМИ

Семеро российских детей отравились на черноморском курорте. Родители во всем обвинили состояние воды в бассейне, а администрация отеля отказалась даже вызвать отравленным "скорую".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Отравление аммиаком в бассейне

Отдых на российском курорте обернулся для малолетних граждан страны-агрессора попаданием в больницу.

В отеле города Анапа, что на побережье Черного моря РФ, отравились сразу семеро детей.

По предварительным данным, дети отравились аммиаком, плавая в бассейне.

Впрочем, даже после замечаний родителей о странном запахе аммиака, работники отеля заявили, что ничего страшного не произошло, а детям надо просто попить воды.

Реакция администрации отеля

Но буквально сразу после купания в отравленном бассейне у всех детей, которые находились там, появились симптомы отравления, в частности:

  • слабость;
  • сильный кашель;
  • рвота.

В итоге в больницу попали сразу семеро детей из этого отеля, из них четверых пришлось отправить в реанимацию.

Родители пострадавших заявили, что администрация отеля не предложила помощь и не вызвала "скорую". Конечно же, никаких извинений или предложения о компенсации также не прозвучало.

В итоге родители детей, которые отравились в бассейне, подали досудебную претензию в соответствующие структуры.

Напомним, мы ранее писали о том, что зимой в России дети просто замерзают в провинциальных школах.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия снова попала в перечень стран, которые убивают детей.

дети россияне отравление курорты Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации