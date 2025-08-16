В РФ неонацисты напали на синагогу — последствия
В Российской Федерации неонацистская организация устроила атаку на иудейское культовое сооружение. Российские неонацисты хотели сжечь синагогу в Обнинске.
Об этом сообщили российские медиа.
Нападение на синагогу
В Российской Федерации неонацисты снова совершили дерзкое нападение.
В ночь на 13 августа в Подмосковье, в городе Обнинск произошла атака на местную синагогу.
Так называемая "автономная боевая группа международного движения расового сопротивления NS/WP (FLC)" взяла на себя ответственность за этот инцидент.
Представитель этой неонацистской организации, предоставив СМИ видео нападения, заявил, что атака была делом рук именно "боевой группы NS/WP (FLC)".
Что пострадало и зачем
В здание синагоги, как стало известно, бросили бутылку с зажигательной смесью.
В результате атаки загорелись двери и крыльцо иудейского культового сооружения.
Впрочем, пожар удалось оперативно потушить.
О конкретных причинах атаки российские неонацисты не сообщили, лишь заявив, что это сделали они.
