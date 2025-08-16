Марш неонацистов в России. Фото: "Радіо Свобода"

В Российской Федерации неонацистская организация устроила атаку на иудейское культовое сооружение. Российские неонацисты хотели сжечь синагогу в Обнинске.

Об этом сообщили российские медиа.

Нападение на синагогу

В Российской Федерации неонацисты снова совершили дерзкое нападение.

В ночь на 13 августа в Подмосковье, в городе Обнинск произошла атака на местную синагогу.

Так называемая "автономная боевая группа международного движения расового сопротивления NS/WP (FLC)" взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Представитель этой неонацистской организации, предоставив СМИ видео нападения, заявил, что атака была делом рук именно "боевой группы NS/WP (FLC)".

Что пострадало и зачем

В здание синагоги, как стало известно, бросили бутылку с зажигательной смесью.

В результате атаки загорелись двери и крыльцо иудейского культового сооружения.

Впрочем, пожар удалось оперативно потушить.

О конкретных причинах атаки российские неонацисты не сообщили, лишь заявив, что это сделали они.

