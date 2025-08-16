В Росії неонацисти напали на синагогу - наслідки

Марш неонацистів в Росії. Фото: "Радіо Свобода"

У Російській Федерації неонацистська організація влаштувала атаку на юдейську культову споруду. Російські неонацисти хотіли спалити синагогу в Обнінську.

Про це повідомили російські медіа.

Напад на синагогу

У Російській Федерації неонацисти знову вчинили зухвалий напад.

У ніч на 13 серпня у Підмосков’ї, в місті Обнінськ сталася атака на місцеву синагогу.

Так звана "автономна бойова група міжнародного руху расового опору NS/WP (FLC)" взяла на себе відповідальність за цей інцидент.

Представник цієї неонацистської організації, надавши ЗМІ відео нападу, заявив, що атака була справою рук саме "бойової групи NS/WP (FLC)".

Що постраждало і навіщо

У будівлю синагоги, як стало відомо, кинули пляшку із запалювальною сумішшю.

Унаслідок атаки загорілися двері та ґанок юдейської культової споруди.

Втім, пожежу вдалося оперативно загасити.

Про конкретні причини атаки російські неонацисти не повідомили, лише заявивши, що це зробили вони.

