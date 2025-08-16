Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ неонацисти напали на синагогу — наслідки

В РФ неонацисти напали на синагогу — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 03:37
В Росії неонацисти напали на синагогу - наслідки
Марш неонацистів в Росії. Фото: "Радіо Свобода"

У Російській Федерації неонацистська організація влаштувала атаку на юдейську культову споруду. Російські неонацисти хотіли спалити синагогу в Обнінську.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Напад на синагогу

У Російській Федерації неонацисти знову вчинили зухвалий напад.

У ніч на 13 серпня у Підмосков’ї, в місті Обнінськ сталася атака на місцеву синагогу.

Так звана "автономна бойова група міжнародного руху расового опору NS/WP (FLC)" взяла на себе відповідальність за цей інцидент.

Представник цієї неонацистської організації, надавши ЗМІ відео нападу, заявив, що атака була справою рук саме "бойової групи NS/WP (FLC)".

Що постраждало і навіщо

У будівлю синагоги, як стало відомо, кинули пляшку із запалювальною сумішшю.

Унаслідок атаки загорілися двері та ґанок юдейської культової споруди.

Втім, пожежу вдалося оперативно загасити.

Про конкретні причини атаки російські неонацисти не повідомили, лише заявивши, що це зробили вони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії неонацисти напали на перукарню.

Додамо, ми повідомляли про те, що неонацистське воєнізоване угруповання "Русич" збирає розвідувальні дані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії.

росіяни релігія Росія юдеї нацизм
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації