На вокзале в России чуть не погиб ребенок - что произошло в Санкт-Петербурге

В РФ на вокзале чуть не погиб ребенок — детали
Во второй российской столице ребенок из-за недосмотра чуть не потерял руку на железнодорожном вокзале. Впрочем, несовершеннолетнего россиянина удалось спасти, вовремя вытащив руку из интроскопа.
Об этом сообщили российские медиа.
Инцидент с интроскопом
В российском городе Санкт-Петербург, который называют второй столицей страны-агрессора, чуть не погиб ребенок.
Инцидент с несовершеннолетним россиянином произошел на Московском железнодорожном вокзале Санкт-Петербурга.
Четырехлетний мальчик подошел к аппарату, предназначенному для досмотра вещей, и потянулся к своему чемодану на интроскопе (официальное название этого аппарата).
Травма руки у ребенка
Рука мальчика попала в дырку на интроскопе, ее начало затягивать внутрь аппарата.
Мать ребенка и сотрудники вокзала вовремя успели спасти мальчика, вытянув руку.
Впрочем, несовершеннолетнего пришлось все же отвезти в больницу, так как рука была серьезно травмирована.
Напомним, мы ранее писали о том, как россиянин избил ребенка и брызнул в лицо из перцового баллончика.
Добавим, мы сообщали о том, что в России на билете в цирк детей назвали "беднягами".
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