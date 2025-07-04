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В РФ на вокзале чуть не погиб ребенок — детали

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 06:43
На вокзале в России чуть не погиб ребенок - что произошло в Санкт-Петербурге
Интроскоп, который чуть не оторвал ребенку руку. Фото: росСМИ

Во второй российской столице ребенок из-за недосмотра чуть не потерял руку на железнодорожном вокзале. Впрочем, несовершеннолетнего россиянина удалось спасти, вовремя вытащив руку из интроскопа.

Об этом сообщили российские медиа.

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Инцидент с интроскопом

В российском городе Санкт-Петербург, который называют второй столицей страны-агрессора, чуть не погиб ребенок.

Инцидент с несовершеннолетним россиянином произошел на Московском железнодорожном вокзале Санкт-Петербурга.

Четырехлетний мальчик подошел к аппарату, предназначенному для досмотра вещей, и потянулся к своему чемодану на интроскопе (официальное название этого аппарата).

Травма руки у ребенка

Рука мальчика попала в дырку на интроскопе, ее начало затягивать внутрь аппарата.

Мать ребенка и сотрудники вокзала вовремя успели спасти мальчика, вытянув руку.

Впрочем, несовершеннолетнего пришлось все же отвезти в больницу, так как рука была серьезно травмирована.

Напомним, мы ранее писали о том, как россиянин избил ребенка и брызнул в лицо из перцового баллончика.

Добавим, мы сообщали о том, что в России на билете в цирк детей назвали "беднягами".

дети вокзалы Россия травма Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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