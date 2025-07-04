На вокзалі в Росіі мало не загинула дитина — що сталося в Санкт-Петербурзі

Інтроскоп, який мало не відірвав дитині руку. Фото: росЗМІ

У другій російській столиці дитина через недогляд мало не втратила руку на залізничному вокзалі. Втім, неповнолітнього росіянина вдалося врятувати, вчасно витягнувши руку із інтроскопа.

Про це повідомили російські медіа.

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Інцидент з інтроскопом

У російському місті Санкт-Петербург, яке називають другою столицею країни-агресора, мало не загинула дитина.

Інцидент із неповнолітнім росіянином стався на Московському залізничному вокзалі Санкт-Петербурга.

Чотирирічний хлопчик підійшов до апарату, призначеного для огляду речей, і потягнувся до своєї валізи на інтроскопі (офіційна назва цього апарату).

Травма руки у дитини

Рука хлопчика потрапила в дірку на інтроскопі, її почало затягувати всередину апарата.

Мати дитини і співробітники вокзалу вчасно встигли врятувати хлопчика, витягнувши руку.

Втім, неповнолітнього довелося все ж відвезти до лікарні, бо рука була серйозно травмована.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як росіянин побив дитину та бризнув в обличчя з перцевого балончика.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на квитку в цирк дітей назвали "бідолахами".