На вокзалі в Росіі мало не загинула дитина — що сталося в Санкт-Петербурзі

В РФ на вокзалі мало не загинула дитина — деталі
У другій російській столиці дитина через недогляд мало не втратила руку на залізничному вокзалі. Втім, неповнолітнього росіянина вдалося врятувати, вчасно витягнувши руку із інтроскопа.
Про це повідомили російські медіа.
Інцидент з інтроскопом
У російському місті Санкт-Петербург, яке називають другою столицею країни-агресора, мало не загинула дитина.
Інцидент із неповнолітнім росіянином стався на Московському залізничному вокзалі Санкт-Петербурга.
Чотирирічний хлопчик підійшов до апарату, призначеного для огляду речей, і потягнувся до своєї валізи на інтроскопі (офіційна назва цього апарату).
Травма руки у дитини
Рука хлопчика потрапила в дірку на інтроскопі, її почало затягувати всередину апарата.
Мати дитини і співробітники вокзалу вчасно встигли врятувати хлопчика, витягнувши руку.
Втім, неповнолітнього довелося все ж відвезти до лікарні, бо рука була серйозно травмована.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як росіянин побив дитину та бризнув в обличчя з перцевого балончика.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на квитку в цирк дітей назвали "бідолахами".
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