В России город без воды - коммунальная катастрофа в Новороссийске

В РФ курортный город сидит без воды почти неделю
На черноморском побережье Российской Федерации половина крупного города Новороссийск уже почти неделю сидит без воды. Власти города традиционно врут и не спешат решать проблему.
Об этом сообщили российские медиа.
Российский курорт без воды
В российском городе Новороссийск, который расположен на побережье Черного моря и является одним из курортных центров страны-агрессора, произошла настоящая коммунальная катастрофа.
Половина жилого фонда города осталась без воды.
Причиной такого катаклизма стал прорыв трубы на одной из улиц, который произошел еще в понедельник, 14 июля.
Власть традиционно врет
Власти города, как сообщили жители Новороссийска, решают эту проблему в присущем для себя стиле.
Во-первых, мэрия наврала, что без воды сидит всего около 6100 человек (население Новороссийска — более 260 тысяч человек).
Во-вторых, несмотря на заявления о подвозе воды, ее практически никому не подвозят.
В-третьих, проблема с трубой до сих пор не решена, более четырех суток половина большого города сидит без воды.
Кроме того, у некоторых жителей Новороссийска пропала и электроэнергия.
Напомним, мы ранее писали о том, что в другом российском городе, Омске, горожане сидели не только без воды, но и без света.
Добавим, мы сообщали о том, что в России начались серьезные проблемы с пассажирской авиацией.
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