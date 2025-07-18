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В РФ курортный город сидит без воды почти неделю

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 03:41
В России город без воды - коммунальная катастрофа в Новороссийске
Житель Новороссийска жалуется на отсутствие воды. Фото: росСМИ

На черноморском побережье Российской Федерации половина крупного города Новороссийск уже почти неделю сидит без воды. Власти города традиционно врут и не спешат решать проблему.

Об этом сообщили российские медиа.

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Российский курорт без воды

В российском городе Новороссийск, который расположен на побережье Черного моря и является одним из курортных центров страны-агрессора, произошла настоящая коммунальная катастрофа.

Половина жилого фонда города осталась без воды.

Причиной такого катаклизма стал прорыв трубы на одной из улиц, который произошел еще в понедельник, 14 июля.

Власть традиционно врет

Власти города, как сообщили жители Новороссийска, решают эту проблему в присущем для себя стиле.

Во-первых, мэрия наврала, что без воды сидит всего около 6100 человек (население Новороссийска — более 260 тысяч человек).

Во-вторых, несмотря на заявления о подвозе воды, ее практически никому не подвозят.

В-третьих, проблема с трубой до сих пор не решена, более четырех суток половина большого города сидит без воды.

Кроме того, у некоторых жителей Новороссийска пропала и электроэнергия.

Напомним, мы ранее писали о том, что в другом российском городе, Омске, горожане сидели не только без воды, но и без света.

Добавим, мы сообщали о том, что в России начались серьезные проблемы с пассажирской авиацией.

Черное море вода катастрофа Россия коммунальные службы
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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