В Росії місто без води - комунальна катастрофа в Новоросійську

Мешканець Новоросійська скаржиться на відсутність води. Фото: росЗМІ

На чорноморському узбережжі Російської Федерації половина великого міста Новоросійськ уже майже тиждень сидить без води. Влада міста традиційно бреше і не поспішає вирішувати проблему.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Російський курорт без води

У російському місті Новоросійськ, що розташоване на узбережжі Чорного моря і є одним із курортних центрів країни-агресора, сталася справжня комунальна катастрофа.

Половина житлового фонду міста залишилася без води.

Причиною такого катаклізму став прорив труби на одній із вулиць, який стався ще у понеділок, 14 липня.

Влада традиційно бреше

Влада міста, як повідомили мешканці Новоросійська, вирішує цю проблему у притаманному для себе стилі.

По-перше, мерія набрехала, що без води сидить лише близько 6100 осіб (населення Новоросійська — понад 260 тисяч чоловік).

По-друге, попри заяви про підвезення води, її практично нікому не підвозять.

По-третє, проблема з трубою досі не вирішена, понад чотири доби половина великого міста сидить без води.

Крім того, у деяких мешканців Новоросійська зникла і електроенергія.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у іншому російському місті, Омську, містяни сиділи не тільки без води, а і без світла.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії почалися серйозні проблеми із пасажирською авіацією.