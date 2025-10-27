Видео
В РФ будут отбирать долги без решения суда

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 23:14
обновлено: 17:01
В России будут списывать долги со счетов без решения суда
Руководитель ФНС РФ Даниил Егоров. Фото: росСМИ

С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации усилят возможности налоговиков выбивать из граждан долги. Отныне Федеральной налоговой службе для того, чтобы залезть в банковские счета россиян, не нужно будет разрешение суда.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Кремль будет выбивать долги по-новому

Российские власти продолжают "закручивать гайки" из-за очень тяжелой ситуации в экономике страны-агрессора.

Так, Федеральная налоговая служба решила активно заняться сбором долгов с граждан Российской Федерации.

Этому способствует то, что с 1 ноября вступит в силу норма нового закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2025 года.

Что разрешил делать Путин с россиянами

Согласно этой норме, Федеральная налоговая служба получает право взыскивать налоговые долги с россиян с помощью принудительного снятия денег с банковских счетов.

Речь идет также об электронных кошельках и цифровых рублях.

Изменение заключается в том, что с 1 ноября для такого процесса не требуется решение суда.

Кроме того, если денег на счету на покрытие долга не будет хватать, то ФНС будет взимать наличные и имущество, за исключением предметов повседневного обихода и вещей первой необходимости.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 2026 года в России планируют повысить ставку налога на прибыль на 5% — до 25%.

Добавим, мы сообщали о том, что российские власти также раздумывают над таким шагом, как повышение налога на добавленную стоимость сразу на 2 пункта — с 20 до 22%.

налоги репрессии россияне Россия банковские счета
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
