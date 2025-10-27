В Росії будуть списувати борги з рахунків без рішення суду

Керівник ФПС РФ Даниїл Єгоров. Фото: росЗМІ

З 1 листопада 2025 року у Російській Федерації посилять можливості податківців вибивати із громадян борги. Відтепер Федеральній податковій службі для того, аби залізти у банківські рахунки росіян, не потрібен буде дозвіл суду.

Про це повідомили російські медіа.

Кремль вибиватиме борги по-новому

Російська влада продовжує "закручувати гайки" через дуже важку ситуацію в економіці країни-агресора.

Так, Федеральна податкова служба вирішила активно зайнятися збиранням боргів з громадян Російської Федерації.

Цьому сприяє те, що з 1 листопада набуде чинності норма нового закону, підписаного президентом Росії Володимиром Путіним ще у червні 2025 року.

Що дозволив робити Путін з росіянами

Згідно із цією нормою, Федеральна податкова служба отримує право стягувати податкові борги з росіян за допомогою примусового зняття грошей з банківських рахунків.

Йдеться також про електронні гаманці та цифрові рублі.

Зміна полягає у тому, що з 1 листопада для такого процесу не потрібне рішення суду.

Крім того, якщо грошей на рахунку на покриття боргу не вистачатиме, то ФПС стягуватиме готівку та майно, за винятком предметів повсякденного вжитку та речей першої необхідності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що з 2026 року в Росії планують підвищити ставку податку на прибуток на 5% — до 25%.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська влада також роздумує над таким кроком, як підвищення податку на додану вартість відразу на 2 пункти — з 20 до 22%.