Економічна криза в Росії - Мінфін РФ офіційно пропонує підвищити ПДВ

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації економічна ситуація погіршилася настільки, що Міністерство фінансів країни-агресора було змушене піти на дуже непопулярний крок. З 2026 року в РФ підвищать один із ключових податків, податок на додану вартість.

Про це написали російські медіа.

В Росії підвищують податки

Російська економіка переживає дуже важкі часи через бажання диктатора Володимира Путіна продовжувати затяжну війну проти України.

Ситуація погіршилася настільки, що Міністерство фінансів було змушене піти на дуже непопулярний крок — підвищення податків.

Цим податком є один із ключових для будь-якої економічної моделі — ПДВ, податок на додану вартість.

Чи багато це — плюс 2% до ПДВ

Мінфін Російської Федерації офіційно направив до федерального уряду проєкт бюджету на наступні три роки, 2026-2028-й.

У цьому проєкті пропонується ціла низка дуже жорстких податкових рішень, головним із яких називають підвищення податку на додану вартість відразу на 2 пункти — з 20 до 22%.

Таким чином, як очікують чиновники, російський бюджет отримає додатково близько 1 трильйона рублів на рік.

Експерти ж говорять про те, що цей крок завдасть непоправного удару по російському бізнесу, ціни серйозно зростуть буквально на усі товари та послуги, а росіяни у підсумку стануть іще біднішими, ніж навіть зараз, після 3,5 року повномасштабної війни та потужних західних санкцій.

Втім, російських чиновників турбує виконання наказу Володимира Путіна, а не рівень заможності своїх громадян, тож можна уже зараз прогнозувати, що нова норма із ПДВ буде підтримана і урядом, і Держдумою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України, російську економіку доб'є несподіваний фактор.

Додамо, ми повідомляли про те, як президент США Дональд Трамп заявив, що економіка Росії в "жахливому стані".