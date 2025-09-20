Кліматичні зміни і вплив на економіку РФ - проблеми російської економіки

Дорога в Республіці Якутія. Фото: росЗМІ

Зміни клімату, зокрема, танення вічної мерзлоти, особливо серйозно позначиться на інфраструктурі та економіці Російської Федерацїі. До середини ХХІ століття збитки російського бюджету можуть сягнути 5 трильйонів рублів.

Про це повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Танення вічної мерзлоти проти Росії

Російська економіка отримала несподіваного серйозного суперника, проти якого у Кремля немає засобів, до того ж цей суперник може завдати Російській Федерації збитки у трильйони рублів.

Цей суперник — зміни клімату, зокрема, танення вічної мерзлоти та збільшення кількості екстремальних природних явищ.

Дослідження стверджують, що від танення вічної мерзлоти через потепління клімату на планеті уже завдано шкоди близько 60% будівель в Арктиці.

Втрати лише житлового фонду в Росії до середини ХХІ століття можуть сягнути 20 мільярдів доларів.

Північ РФ залишиться без доріг, а економіка Росії — без трильйонів рублів

Одним із головних ударів по російській економіці стане стан доріг у північних регіонах, зокрема, у Магаданській області, Республіці Якутії та Чукотському автономному окрузі.

Витрати на підтримання доріг у прийнятному для використанні стані зростуть до рівня 400-800 мільярдів рублів на рік.

Загальні ж втрати російської економіки до середини століття становитимуть 5 трильйонів рублів.

"Росія стрімко входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а наслідки кліматичних змін лише поглиблюватимуть кризу", — зазначили у Службі зовнішньої розвідки України.

