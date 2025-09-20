Дорога в Республике Якутии. Фото: росСМИ

Изменения климата, в частности, таяние вечной мерзлоты, особенно серьезно скажется на инфраструктуре и экономике Российской Федерации. К середине XXI века убытки российского бюджета могут достичь 5 триллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Реклама

Читайте также:

Таяние вечной мерзлоты против России

Российская экономика получила неожиданного серьезного соперника, против которого у Кремля нет средств, к тому же этот соперник может принести Российской Федерации убытки в триллионы рублей.

Этот соперник — изменения климата, в частности, таяние вечной мерзлоты и увеличение количества экстремальных природных явлений.

Исследования утверждают, что от таяния вечной мерзлоты из-за потепления климата на планете уже нанесли ущерб около 60% зданий в Арктике.

Потери только жилого фонда в России к середине XXI века могут достичь 20 миллиардов долларов.

Север РФ останется без дорог, а экономика России — без триллионов рублей

Одним из главных ударов по российской экономике станет состояние дорог в северных регионах, в частности, в Магаданской области, Республике Якутии и Чукотском автономном округе.

Затраты на поддержание дорог в приемлемом для использования состоянии вырастут до уровня 400-800 миллиардов рублей в год.

Общие же потери российской экономики к середине века составят 5 триллионов рублей.

"Россия стремительно входит в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства, а последствия климатических изменений будут только углублять кризис", — отметили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что ученые назвали города, которые затонут из-за таяния ледников.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия нагревается минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир, а в результате нагрева растапливается давно замерзшая тундра, которая охватывает около 65% территории РФ.