Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Российскую экономику добьет неожиданный фактор — СВРУ

Российскую экономику добьет неожиданный фактор — СВРУ

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 23:11
Климатические изменения и влияние на экономику РФ - проблемы российской экономики
Дорога в Республике Якутии. Фото: росСМИ

Изменения климата, в частности, таяние вечной мерзлоты, особенно серьезно скажется на инфраструктуре и экономике Российской Федерации. К середине XXI века убытки российского бюджета могут достичь 5 триллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Реклама
Читайте также:

Таяние вечной мерзлоты против России

Российская экономика получила неожиданного серьезного соперника, против которого у Кремля нет средств, к тому же этот соперник может принести Российской Федерации убытки в триллионы рублей.

Этот соперник — изменения климата, в частности, таяние вечной мерзлоты и увеличение количества экстремальных природных явлений.

Исследования утверждают, что от таяния вечной мерзлоты из-за потепления климата на планете уже нанесли ущерб около 60% зданий в Арктике.

Потери только жилого фонда в России к середине XXI века могут достичь 20 миллиардов долларов.

Север РФ останется без дорог, а экономика России — без триллионов рублей

Одним из главных ударов по российской экономике станет состояние дорог в северных регионах, в частности, в Магаданской области, Республике Якутии и Чукотском автономном округе.

Затраты на поддержание дорог в приемлемом для использования состоянии вырастут до уровня 400-800 миллиардов рублей в год.

Общие же потери российской экономики к середине века составят 5 триллионов рублей.

"Россия стремительно входит в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства, а последствия климатических изменений будут только углублять кризис", — отметили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что ученые назвали города, которые затонут из-за таяния ледников.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия нагревается минимум в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир, а в результате нагрева растапливается давно замерзшая тундра, которая охватывает около 65% территории РФ.

климат экономика вечная мерзлота Россия Сибирь
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации