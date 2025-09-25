Экономический кризис в России - Минфин РФ официально предлагает поднять НДС

Министр финансов России Антон Силуанов. Фото: росСМИ

В Российской Федерации экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Министерство финансов страны-агрессора было вынуждено пойти на очень непопулярный шаг. С 2026 года в РФ повысят один из ключевых налогов, налог на добавленную стоимость.

Об этом написали российские медиа.

В России поднимают налоги

Российская экономика переживает очень тяжелые времена из-за желания диктатора Владимира Путина продолжать затяжную войну против Украины.

Ситуация ухудшилась настолько, что Министерство финансов было вынуждено пойти на очень непопулярный шаг — повышение налогов.

Этим налогом является один из ключевых для любой экономической модели — НДС, налог на добавленную стоимость.

Много ли это — плюс 2% к НДС

Минфин Российской Федерации официально направил в федеральное правительство проект бюджета на следующие три года, 2026-2028-й.

В этом проекте предлагается целый ряд очень жестких налоговых решений, главным из которых называют повышение налога на добавленную стоимость сразу на 2 пункта — с 20 до 22%.

Таким образом, ожидают чиновники, российский бюджет получит дополнительно около 1 триллиона рублей в год.

Эксперты же говорят о том, что этот шаг нанесет непоправимый удар по российскому бизнесу, цены серьезно вырастут буквально на все товары и услуги, а россияне в итоге станут еще беднее, чем даже сейчас, после 3,5 лет полномасштабной войны и мощных западных санкций.

Впрочем, российских чиновников беспокоит выполнение приказа Владимира Путина, а не уровень благосостояния своих граждан, поэтому можно уже сейчас прогнозировать, что новая норма по НДС будет поддержана и правительством, и Госдумой.

