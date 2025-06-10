Потоп в Москве - катаклизмы в России, затопило аэропорт

Московский аэропорт Внуково. Фото: росСМИ

Столицу страны-агрессора охватил мощный ливень. В результате большого количества осадков затопило улицы Москвы, метро и даже один из аэропортов.

Об этом сообщили российские медиа.

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Столицу Российской Федерации накрыл мощный дождь.

Сила природной стихии оказалась такой, что затопило даже такой стратегический объект, как аэропорт Внуково.

Были даже задержаны несколько рейсов, которые должны были вылететь из этого аэропорта.

Какие московские объекты пострадали от дождя

Кроме того, непогода накрыла и центр российской столицы.

Так, под водой оказались несколько улиц, а также станция метро "Комсомольская".

О пострадавших или погибших в результате непогоды жителях Москвы не сообщается.

Напомним, мы ранее писали о том, что столицу России могут захватить гигантские моллюски.

Добавим, мы сообщали о том, что в Москве пытались отравить зверей в зоопарке.