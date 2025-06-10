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Головна Хроніки В Москві затопило аеропорт — які ще об'єкти постраждали

В Москві затопило аеропорт — які ще об'єкти постраждали

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Дата публікації: 10 червня 2025 06:11
Потоп у Москві - катаклізми у Росії, затопило аеропорт
Московський аеропорт Внуково. Фото: росЗМІ

Столицю країни-агресора охопила потужна злива. Внаслідок великої кількості опадів затопило вулиці Москви, метро і навіть один із аеропортів.

Про це повідомили російські медіа.

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Столицю Російської Федерації накрив потужний дощ.

Сила природної стихії виявилася такою, що затопило навіть такий стратегічний об’єкт, як аеропорт Внуково.

Були навіть затримані кілька рейсів, які мали вилетіти з цього аеропорту.

Які московські об’єкти постраждали від дощу

Крім того, негода накрила і середмістя російської столиці.

Так, під водою опинилися кілька вулиць, а також станція метро "Комсомольська".

Про постраждалих чи загиблих унаслідок негоди мешканців Москви не повідомляється.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що столицю Росії можуть захопити гігантські молюски.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Москві намагалися отруїти звірів у зоопарку.

аеропорти негода Москва дощ Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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