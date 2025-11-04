В Москве произошла массовая драка мигрантов - причина

Трудовые мигранты в Москве. Фото: росСМИ

В российской столице Москве посреди жилого комплекса произошла драка с участием мигрантов. В одного из очевидцев участники побоища бросали топором.

Об этом сообщают российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Мигрантская драка в Москве

В России регулярно происходят криминальные инциденты с участием трудовых мигрантов.

Очередное происшествие произошло в Москве.

В жилом комплексе "Филатов Луг" в районе Новая Москва произошла масштабная драка, участие в которой, в частности, принимали именно мигранты.

Ножи и топоры

По информации очевидцев, участники драки использовали колюще-режущие предметы.

В одного из очевидцев, который попытался снимать побоище на видео, бросили топор.

Впоследствии этого мужчину поймали и угрожали ножом.

По предварительным данным, к медикам с травмами обратились два человека. Все остальные, скорее всего, решили свои проблемы самостоятельно.

Напомним, мы ранее писали о том, что во втором по количеству жителей российском городе закрыли для мигрантов целую отрасль.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия вербует на войну трудовых мигрантов из Средней Азии.