Україна
В Москве — очередная массовая драка с участием мигрантов

В Москве — очередная массовая драка с участием мигрантов

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 04:06
обновлено: 17:06
В Москве произошла массовая драка мигрантов - причина
Трудовые мигранты в Москве. Фото: росСМИ

В российской столице Москве посреди жилого комплекса произошла драка с участием мигрантов. В одного из очевидцев участники побоища бросали топором.

Об этом сообщают российские медиа.

Читайте также:

Мигрантская драка в Москве

В России регулярно происходят криминальные инциденты с участием трудовых мигрантов.

Очередное происшествие произошло в Москве.

В жилом комплексе "Филатов Луг" в районе Новая Москва произошла масштабная драка, участие в которой, в частности, принимали именно мигранты.

Ножи и топоры

По информации очевидцев, участники драки использовали колюще-режущие предметы.

В одного из очевидцев, который попытался снимать побоище на видео, бросили топор.

Впоследствии этого мужчину поймали и угрожали ножом.

По предварительным данным, к медикам с травмами обратились два человека. Все остальные, скорее всего, решили свои проблемы самостоятельно.

Напомним, мы ранее писали о том, что во втором по количеству жителей российском городе закрыли для мигрантов целую отрасль.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия вербует на войну трудовых мигрантов из Средней Азии.

драка россияне мигранты Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
