В Москве произошла массовая драка мигрантов - причина

В российской столице Москве посреди жилого комплекса произошла драка с участием мигрантов. В одного из очевидцев участники побоища бросали топором.
Мигрантская драка в Москве
В России регулярно происходят криминальные инциденты с участием трудовых мигрантов.
Очередное происшествие произошло в Москве.
В жилом комплексе "Филатов Луг" в районе Новая Москва произошла масштабная драка, участие в которой, в частности, принимали именно мигранты.
Ножи и топоры
По информации очевидцев, участники драки использовали колюще-режущие предметы.
В одного из очевидцев, который попытался снимать побоище на видео, бросили топор.
Впоследствии этого мужчину поймали и угрожали ножом.
По предварительным данным, к медикам с травмами обратились два человека. Все остальные, скорее всего, решили свои проблемы самостоятельно.
