В Москві сталася масова бійка мігрантів - причина

В Москві — чергова масова бійка за участю мігрантів
У російській столиці Москві посеред житлового комплексу сталася бійка за участі мігрантів. У одного із очевидці учасники побоїща кидали сокирою.
Про це повідомляють російські медіа.
Мігрантська бійка в Москві
В Росії регулярно відбуваються кримінальні інциденти за участі трудових мігрантів.
Чергова подія сталася у Москві.
В житловому комплексі "Филатов Луг" у районі Нова Москва відбулася масштабна бійка, участь у якій, зокрема, брали саме мігранти.
Ножі і сокири
За інформацією очевидці, учасники бійки використовували колюче-ріжучі предмети.
У одного із очевидців, який спробував знімати побоїще на відео, кинули сокиру.
Згодом цього чоловіка спіймали і погрожували ножем.
За попередніми даними, до медиків із травмами звернулися дві особи. Усі інші, скоріш за все, вирішили свої проблеми самостійно.
