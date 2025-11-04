Відео
Україна
В Москві — чергова масова бійка за участю мігрантів

В Москві — чергова масова бійка за участю мігрантів

Дата публікації: 4 листопада 2025 04:06
Оновлено: 17:06
В Москві сталася масова бійка мігрантів - причина
Трудові мігранти в Москві. Фото: росЗМІ

У російській столиці Москві посеред житлового комплексу сталася бійка за участі мігрантів. У одного із очевидці учасники побоїща кидали сокирою.

Про це повідомляють російські медіа.

Читайте також:

Мігрантська бійка в Москві

В Росії регулярно відбуваються кримінальні інциденти за участі трудових мігрантів.

Чергова подія сталася у Москві.

В житловому комплексі "Филатов Луг" у районі Нова Москва відбулася масштабна бійка, участь у якій, зокрема, брали саме мігранти.

Ножі і сокири

За інформацією очевидці, учасники бійки використовували колюче-ріжучі предмети.

У одного із очевидців, який спробував знімати побоїще на відео, кинули сокиру.

Згодом цього чоловіка спіймали і погрожували ножем.

За попередніми даними, до медиків із травмами звернулися дві особи. Усі інші, скоріш за все, вирішили свої проблеми самостійно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у другому за кількістю мешканців російському місті закрили для мігрантів цілу галузь.

Додамо, ми повідомляли про те, що Росія вербує на війну трудових мігрантів із Середньої Азії.

бійка росіяни мігранти Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
