В Москві сталася масова бійка мігрантів - причина

У російській столиці Москві посеред житлового комплексу сталася бійка за участі мігрантів. У одного із очевидці учасники побоїща кидали сокирою.

Про це повідомляють російські медіа.

Мігрантська бійка в Москві

В Росії регулярно відбуваються кримінальні інциденти за участі трудових мігрантів.

Чергова подія сталася у Москві.

В житловому комплексі "Филатов Луг" у районі Нова Москва відбулася масштабна бійка, участь у якій, зокрема, брали саме мігранти.

Ножі і сокири

За інформацією очевидці, учасники бійки використовували колюче-ріжучі предмети.

У одного із очевидців, який спробував знімати побоїще на відео, кинули сокиру.

Згодом цього чоловіка спіймали і погрожували ножем.

За попередніми даними, до медиків із травмами звернулися дві особи. Усі інші, скоріш за все, вирішили свої проблеми самостійно.

