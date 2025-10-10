Шахрайські схеми у Москві - як москвичи не платять за паркування

Паркування в Москві. Фото: росЗМІ

У російській столиці власники автомобілів вигадали схему, як не платити за час перебування автівок на парковці. Для цього використовуються іноземні номери, з країн, які не входять до Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомили російські медіа.

Шахраї у Москві

Мешканці російської столиці Москви вигадали нові схеми, як не платити за паркування.

За інформацією ЗМІ, на московських парковках в останній час стали частіше з’являтися автомобілі із іноземними номерами, в основному європейськими.

Як з’ясували журналісти, саме іноземні номери є частиною шахрайської схеми.

Як працює схема аферистів

Москвичі — власники автомобілів, приїжджаючи на парковки, змінюють свої реальні російські номери на іноземні на час стоянки.

Справа в тому, що у всіх базах, які використовують як паркувальники, так і поліція, є, крім російських, тільки номери автомобілів з країн СНД.

Інші іноземні номери в базі відсутні, саме це і використовують аферисти, які не хочуть платити за паркування.

