Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У Москві придумали, як не платити за паркування

У Москві придумали, як не платити за паркування

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:29
Шахрайські схеми у Москві - як москвичи не платять за паркування
Паркування в Москві. Фото: росЗМІ

У російській столиці власники автомобілів вигадали схему, як не платити за час перебування автівок на парковці. Для цього використовуються іноземні номери, з країн, які не входять до Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Шахраї у Москві

Мешканці російської столиці Москви вигадали нові схеми, як не платити за паркування.

За інформацією ЗМІ, на московських парковках в останній час стали частіше з’являтися автомобілі із іноземними номерами, в основному європейськими.

Як з’ясували журналісти, саме іноземні номери є частиною шахрайської схеми.

Як працює схема аферистів

Москвичі — власники автомобілів, приїжджаючи на парковки, змінюють свої реальні російські номери на іноземні на час стоянки.

Справа в тому, що у всіх базах, які використовують як паркувальники, так і поліція, є, крім російських, тільки номери автомобілів з країн СНД.

Інші іноземні номери в базі відсутні, саме це і використовують аферисти, які не хочуть платити за паркування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Москві матір 15 дітей підозрюють у торгівлі малолітніми.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Москві сімейна пара вийшла на вулицю з плакатом про "велич СБУ".

афера росіяни СНД Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації