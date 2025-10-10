Мошеннические схемы в Москве — как москвичи не платят за парковку

Парковка в Москве. Фото: росСМИ

В российской столице владельцы автомобилей придумали схему, как не платить за время пребывания автомобилей на парковке. Для этого используются иностранные номера, из стран, которые не входят в Содружество Независимых Государств.

Мошенники в Москве

Жители российской столицы Москвы придумали новые схемы, как не платить за парковку.

По информации СМИ, на московских парковках в последнее время стали чаще появляться автомобили с иностранными номерами, в основном европейскими.

Как выяснили журналисты, именно иностранные номера являются частью мошеннической схемы.

Как работает схема аферистов

Москвичи — владельцы автомобилей, приезжая на парковки, меняют свои реальные российские номера на иностранные на время стоянки.

Дело в том, что во всех базах, которые используют как парковщики, так и полиция, есть, кроме российских, только номера автомобилей из стран СНГ.

Другие иностранные номера в базе отсутствуют, именно это и используют аферисты, которые не хотят платить за парковку.

