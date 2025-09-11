В России в больницах урезают зарплаты и увольняют людей

В больницах РФ начали урезать зарплату — некоторым на 100%
В российских больницах начали сокращать зарплаты и другие выплаты. Российских медиков заставляют соглашаться с новыми финансовыми условиями, иначе угрожают увольнением.
Об этом сообщили российские медиа.
Урезание выплат врачам в РФ
В российских регионах начали урезать зарплаты и различные выплаты работникам медицинской отрасли.
О подобных случаях сообщили в одном из крупнейших городов Урала, Екатеринбурге.
В 24-й городской больнице Екатеринбурга выплаты снизились от 30 и до 100%.
Угрозы увольнением после отказа
Работники рассказали, что им приказали подписывать бумаги о новом порядке выплат.
Тем, кто отказывается это делать, угрожают увольнением.
"Все происходит в условиях кадрового голода. Все пытаются отойти от шока, но как работать дальше на любимой работе, которая тебе нравится, и при этом пытаться содержать семью на МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Ред.), не представляю. Раньше на зарплату в 30 тысяч еле сводили концы с концами", — рассказала сотрудница больницы.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России начали задерживать зарплату даже в стратегических отраслях.
Добавим, мы сообщали о том, что в России увеличивается разрыв в зарплатах между Москвой и регионами.
Читайте Новини.LIVE!