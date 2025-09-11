Видео
В больницах РФ начали урезать зарплату — некоторым на 100%

В больницах РФ начали урезать зарплату — некоторым на 100%

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 23:11
В России в больницах урезают зарплаты и увольняют людей
Российский врач. Фото: росСМИ

В российских больницах начали сокращать зарплаты и другие выплаты. Российских медиков заставляют соглашаться с новыми финансовыми условиями, иначе угрожают увольнением.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Урезание выплат врачам в РФ

В российских регионах начали урезать зарплаты и различные выплаты работникам медицинской отрасли.

О подобных случаях сообщили в одном из крупнейших городов Урала, Екатеринбурге.

В 24-й городской больнице Екатеринбурга выплаты снизились от 30 и до 100%.

Угрозы увольнением после отказа

Работники рассказали, что им приказали подписывать бумаги о новом порядке выплат.

Тем, кто отказывается это делать, угрожают увольнением.

"Все происходит в условиях кадрового голода. Все пытаются отойти от шока, но как работать дальше на любимой работе, которая тебе нравится, и при этом пытаться содержать семью на МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Ред.), не представляю. Раньше на зарплату в 30 тысяч еле сводили концы с концами", — рассказала сотрудница больницы.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России начали задерживать зарплату даже в стратегических отраслях.

Добавим, мы сообщали о том, что в России увеличивается разрыв в зарплатах между Москвой и регионами.

Светлана Красноштан
