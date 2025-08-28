Видео
Україна
В РФ начали задерживать зарплату в стратегических отраслях

В РФ начали задерживать зарплату в стратегических отраслях

ru
Дата публикации 28 августа 2025 21:31
Проблемы с зарплатой в России - задержки зарплаты на предприятиях космической отрасли
Здания "Сибпромпроекта", где закончились деньги на зарплаты. Фото: росСМИ

В России перестали выплачивать зарплату на предприятии, которое является частью стратегически важного для путинского режима концерна "Роскосмос". Работники пишут жалобы и подают заявления в силовые структуры, но их игнорируют.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Даже в "Роскосмосе" не платят зарплату

Российская экономика перед осенью 2025 года, когда специалисты прогнозируют ей серьезные проблемы, уже столкнулась с проблемами.

Так, начались массовые задержки зарплаты на предприятиях.

Причем речь идет уже даже о предприятиях стратегической важности.

Например, работники компании "Сибпромпроект", которая является частью государственного концерна "Роскосмос", заявили, что они уже 3,5 месяца не получают никаких средств.

Денег уже нет

Большая часть работников даже подала заявления на увольнение, но их уволили, не выплатив ни отпускных, ни предоставив расчета при увольнении — то есть долги все равно остались.

"Выплатить деньги не могут из-за того, что на счетах их нет абсолютно, а еще потому, что не назначен генеральный директор с 15 мая", — объяснили возмущенные работники.

Люди подали заявление в прокуратуру, написали письмо руководителю "Роскосмоса", но во всех инстанциях они не получили никакого ответа.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России уже стартовал полномасштабный бензиновый кризис.

Добавим, мы сообщали о том, что в России критическая нехватка рабочей силы впервые за четверть века.

зарплаты россияне экономика кризис Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
