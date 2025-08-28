Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ почали затримувати зарплату у стратегічних галузях

В РФ почали затримувати зарплату у стратегічних галузях

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 21:31
Проблеми із зарплатою в Росії - затримки зарплати на підприємствах космічної галузі
Будівлі "Сибпромпроекта", де закінчилися гроші на зарплати. Фото: росЗМІ

В Росії перестали виплачувати зарплату на підприємстві, яке є частиною стратегічно важливого для путінського режиму концерну "Роскосмос". Працівники пишуть скарги та подають заяви до силових структур, але їх ігнорують.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Навіть у "Роскосмосі" не платять зарплату

Російська економіка перед осінню 2025 року, коли фахівці прогнозують їй серйозні проблеми, уже зіткнулася з негараздами.

Так, почалися масові затримки зарплати на підприємствах.

Причому йдеться уже навіть про підприємства стратегічної важливості.

Наприклад, працівники компанії "Сибпромпроект", яка є частиною державного концерну "Роскосмос", заявили, що вони уже 3,5 місяця не отримують жодних коштів.

Грошей уже немає

Більша частина працівників навіть подала заяви на звільнення, але їх звільнили, не виплативши ні відпускних, ні надавши розрахунку при звільненні — тобто борги все одно залишилися.

"Виплатити гроші не можуть через те, що на рахунках їх немає абсолютно, а ще тому, що не призначено генерального директора з 15 травня", — пояснили обурені працівники.

Люди подали заяву до прокуратури, написали листа керівнику "Роскосмоса", але у всіх інстанціях вони не отримали жодної відповіді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії уже стартувала повномасштабна бензинова криза.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії критична нестача робочої сили вперше за чверть століття.

зарплати росіяни економіка криза Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації