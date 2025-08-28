Проблеми із зарплатою в Росії - затримки зарплати на підприємствах космічної галузі

Будівлі "Сибпромпроекта", де закінчилися гроші на зарплати. Фото: росЗМІ

В Росії перестали виплачувати зарплату на підприємстві, яке є частиною стратегічно важливого для путінського режиму концерну "Роскосмос". Працівники пишуть скарги та подають заяви до силових структур, але їх ігнорують.

Про це повідомили російські медіа.

Навіть у "Роскосмосі" не платять зарплату

Російська економіка перед осінню 2025 року, коли фахівці прогнозують їй серйозні проблеми, уже зіткнулася з негараздами.

Так, почалися масові затримки зарплати на підприємствах.

Причому йдеться уже навіть про підприємства стратегічної важливості.

Наприклад, працівники компанії "Сибпромпроект", яка є частиною державного концерну "Роскосмос", заявили, що вони уже 3,5 місяця не отримують жодних коштів.

Грошей уже немає

Більша частина працівників навіть подала заяви на звільнення, але їх звільнили, не виплативши ні відпускних, ні надавши розрахунку при звільненні — тобто борги все одно залишилися.

"Виплатити гроші не можуть через те, що на рахунках їх немає абсолютно, а ще тому, що не призначено генерального директора з 15 травня", — пояснили обурені працівники.

Люди подали заяву до прокуратури, написали листа керівнику "Роскосмоса", але у всіх інстанціях вони не отримали жодної відповіді.

