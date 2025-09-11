Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В лікарнях РФ почали урізати зарплату — декому на 100%

В лікарнях РФ почали урізати зарплату — декому на 100%

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 23:11
В Росії в лікарнях урізають зарплати та звільняють людей
Російська лікарка. Фото: росЗМІ

У російських лікарнях почали скорочувати зарплати та інші виплати. Російських медиків змушують погоджуватися з новими фінансовими умовами, інакше погрожують звільненням.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Урізання виплат лікарям в РФ

У російських регіонах почали урізати зарплати та різні виплати працівникам медичної галузі.

Про подібні випадки повідомили у одному із найбільших міст Уралу, Єкатеринбурзі.

У 24-й міській лікарні Єкатеринбурга виплати знизилися від 30 і аж до 100%.

Погрози звільненням після відмови

Працівники розповіли, що їм наказали підписувати папери про новий порядок виплат.

Тим, хто відмовляється це робити, погрожують звільненням.

"Все відбувається за умов кадрового голоду. Усі намагаються відійти від шоку, але як працювати далі на улюбленій роботі, яка тобі подобається, і при цьому намагатися утримувати сім'ю на МРОП (мінімальний розмір оплати праці. — Ред.), не уявляю. Раніше на зарплату у 30 тисяч ледве зводили кінці з кінцями", — розповіла співробітниця лікарні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії почали затримувати зарплату навіть у стратегічних галузях.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії збільшується розрив у зарплатах між Москвою та регіонами.

зарплати виплати росіяни медики Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації