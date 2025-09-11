В Росії в лікарнях урізають зарплати та звільняють людей

Російська лікарка. Фото: росЗМІ

У російських лікарнях почали скорочувати зарплати та інші виплати. Російських медиків змушують погоджуватися з новими фінансовими умовами, інакше погрожують звільненням.

Про це повідомили російські медіа.

Урізання виплат лікарям в РФ

У російських регіонах почали урізати зарплати та різні виплати працівникам медичної галузі.

Про подібні випадки повідомили у одному із найбільших міст Уралу, Єкатеринбурзі.

У 24-й міській лікарні Єкатеринбурга виплати знизилися від 30 і аж до 100%.

Погрози звільненням після відмови

Працівники розповіли, що їм наказали підписувати папери про новий порядок виплат.

Тим, хто відмовляється це робити, погрожують звільненням.

"Все відбувається за умов кадрового голоду. Усі намагаються відійти від шоку, але як працювати далі на улюбленій роботі, яка тобі подобається, і при цьому намагатися утримувати сім'ю на МРОП (мінімальний розмір оплати праці. — Ред.), не уявляю. Раніше на зарплату у 30 тисяч ледве зводили кінці з кінцями", — розповіла співробітниця лікарні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії почали затримувати зарплату навіть у стратегічних галузях.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії збільшується розрив у зарплатах між Москвою та регіонами.