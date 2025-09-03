Відео
Таргани і антисанітарія — в яких умовах у РФ лікують дітей

Таргани і антисанітарія — в яких умовах у РФ лікують дітей

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 03:19
Умови в російських лікарнях - жахлива антисанітарія в дитячих лікарнях РФ
У російській провінційній лікарні. Фото: росЗМІ

У російських дитячих лікарнях — засилля тарганів та стара постільна білизна. Причиною такого занепаду медичних закладів у російській провінції є відсутність повноцінного фінансування.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Таргани у дитячій лікарні

У російській провінції сфера охорони здоров’я відверто занепадає через відсутність фінансування.

Так, у місті Псков, яке є обласним центром, батьки пацієнтів Дитячої обласної лікарні оприлюднили фотодокази жахливого стану палат та відділень.

Світлини демонструють засилля тарганів у всіх відділеннях.

Причиною такої антисанітарії наявність молочної кухні, але чому керівництво лікарні не бореться із тарганами, невідомо.

Білизна 10-річної давнини

Крім того, батьки маленьких пацієнтів скаржаться на те, що білизну в лікарні не змінювали уже багато років.

"Це головна дитяча лікарня у нашому місті. Тарганів - повно, брудна, стара постільна білизна, задуха, прибирання для виду. Повна антисанітарія. Постільна білизна така сама, як і 10 років тому, коли я вперше лежала там з дитиною. Ми намагаємося не хворіти зайвий раз, щоб туди не потрапляти", — розповіла російським медіа мешканка Пскова.

Про реакцію керівництва лікарні на цю публікацію поки що невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії через серйозну нестачу ліків відкладаються операції.

Додамо, ми повідомляли про те, що мешканці окупованого Криму зіткнулися з дефіцитом ліків.

діти лікарні росіяни Росія таргани
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
