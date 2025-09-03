В российской провинциальной больнице. Фото: росСМИ

В российских детских больницах — засилье тараканов и старое постельное белье. Причиной такого упадка медицинских учреждений в российской провинции является отсутствие полноценного финансирования.

Об этом сообщили российские медиа.

Тараканы в детской больнице

В российской провинции сфера здравоохранения откровенно приходит в упадок из-за отсутствия финансирования.

Так, в городе Псков, который является областным центром, родители пациентов Детской областной больницы обнародовали фотодоказательства ужасного состояния палат и отделений.

Фотографии демонстрируют засилье тараканов во всех отделениях.

Причиной такой антисанитарии наличие молочной кухни, но почему руководство больницы не борется с тараканами, неизвестно.

Белье 10-летней давности

Кроме того, родители маленьких пациентов жалуются на то, что белье в больнице не меняли уже много лет.

"Это главная детская больница в нашем городе. Тараканов — полно, грязное, старое постельное белье, духота, уборка для вида. Полная антисанитария. Постельное белье такое же, как и 10 лет назад, когда я впервые лежала там с ребенком. Мы стараемся не болеть лишний раз, чтобы туда не попадать", — рассказала российским медиа жительница Пскова.

О реакции руководства больницы на эту публикацию пока что неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России из-за серьезной нехватки лекарств откладываются операции.

Добавим, мы сообщали о том, что жители оккупированного Крыма столкнулись с дефицитом лекарств.