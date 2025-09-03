Условия в российских больницах - ужасная антисанитария в детских больницах РФ

Тараканы и антисанитария — в каких условиях в РФ лечат детей
В российских детских больницах — засилье тараканов и старое постельное белье. Причиной такого упадка медицинских учреждений в российской провинции является отсутствие полноценного финансирования.
Тараканы в детской больнице
В российской провинции сфера здравоохранения откровенно приходит в упадок из-за отсутствия финансирования.
Так, в городе Псков, который является областным центром, родители пациентов Детской областной больницы обнародовали фотодоказательства ужасного состояния палат и отделений.
Фотографии демонстрируют засилье тараканов во всех отделениях.
Причиной такой антисанитарии наличие молочной кухни, но почему руководство больницы не борется с тараканами, неизвестно.
Белье 10-летней давности
Кроме того, родители маленьких пациентов жалуются на то, что белье в больнице не меняли уже много лет.
"Это главная детская больница в нашем городе. Тараканов — полно, грязное, старое постельное белье, духота, уборка для вида. Полная антисанитария. Постельное белье такое же, как и 10 лет назад, когда я впервые лежала там с ребенком. Мы стараемся не болеть лишний раз, чтобы туда не попадать", — рассказала российским медиа жительница Пскова.
О реакции руководства больницы на эту публикацию пока что неизвестно.
