В Крыму суд из-за Telegram - мужчину осудили за комментарии под постом Бабченко

На Крымском полуострове 42-летнего местного жителя приговорили к немаленькому штрафу за то, что он оставил комментарии под постами в Telegram-канале Аркадия Бабченко. Этого оказалось достаточным для того, чтобы обвинить мужчину в "дискредитации Вооруженных сил России".

Об этом сообщили российские медиа.

Репрессии в Крыму

В России продолжаются репрессивные меры против всех, кто не поддерживает политику кремлевского режима.

Репрессии коснулись и жителей оккупированных украинских территорий.

В городе Ялта суд признал местного 42-летнего мужчину виновным в "дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации".

За что наказали 42-летнего крымчанина

Как стало известно, крымчанина обвинили в том, что он оставил несколько комментариев в Telegram-канале Аркадия Бабченко.

Суд назвал их одновременно "лайками в поддержку Украины" и "постами".

Мужчину признали виновным в "лайках, направленных против политического курса, который проводит верховное руководство России".

Наказанием для жителя оккупированных территорий определили штраф в размере 40 тысяч рублей.

