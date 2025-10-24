Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В Крыму мужчину осудили за комментарии в Telegram

В Крыму мужчину осудили за комментарии в Telegram

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 23:14
обновлено: 22:36
В Крыму суд из-за Telegram - мужчину осудили за комментарии под постом Бабченко
Оккупационный суд в Крыму. Фото: росСМИ

На Крымском полуострове 42-летнего местного жителя приговорили к немаленькому штрафу за то, что он оставил комментарии под постами в Telegram-канале Аркадия Бабченко. Этого оказалось достаточным для того, чтобы обвинить мужчину в "дискредитации Вооруженных сил России".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Репрессии в Крыму

В России продолжаются репрессивные меры против всех, кто не поддерживает политику кремлевского режима.

Репрессии коснулись и жителей оккупированных украинских территорий.

В городе Ялта суд признал местного 42-летнего мужчину виновным в "дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации".

За что наказали 42-летнего крымчанина

Как стало известно, крымчанина обвинили в том, что он оставил несколько комментариев в Telegram-канале Аркадия Бабченко.

Суд назвал их одновременно "лайками в поддержку Украины" и "постами".

Мужчину признали виновным в "лайках, направленных против политического курса, который проводит верховное руководство России".

Наказанием для жителя оккупированных территорий определили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Российской Федерации мужчину записали в сатанисты на основании фотографий с татуировкой.

Добавим, мы сообщали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".

Крым репрессии Аркадий Бабченко штраф оккупация
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации