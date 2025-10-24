Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Криму чоловіка засудили за коментарі в Telegram

В Криму чоловіка засудили за коментарі в Telegram

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 22:36
В Криму суд через Telegram - чоловіка засудили за коментарі під постом Бабченка
Окупаційний суд в Криму. Фото: росЗМІ

На Кримському півострові 42-річного місцевого жителя засудили до чималенького штрафу через те, що він залишив коментарі під постами у Telegram-каналі Аркадія Бабченка. Цього виявилося достатнім для того, щоб звинуватити чоловіка у "дискредитації Збройних сил Росії".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Репресії у Криму

В Росії продовжуються репресивні заходи проти всіх, хто не підтримує політику кремлівського режиму.

Репресії торкнулися і мешканців окупованих українських територій.

У місті Ялта суд визнав місцевого 42-річного чоловіка винним у "дискредитації Збройних сил Російської Федерації".

За що покарали 42-річного кримчанина

Як стало відомо, кримчанина звинуватили у тому, що він залишив кілька коментарів у Telegram-каналі Аркадія Бабченка.

Суд назвав їх одночасно "лайками на підтримку України" та "постами".

Чоловіка визнали винним у "лайках, які спрямовані проти політичного курсу, який проводить верховне керівництво Росії".

Покаранням для мешканця окупованих територій визначили штраф розміром 40 тисяч рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Російській Федерації чоловіка записали в сатаністи на підставі фотографій з татуюванням.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії потрапила до тюрми українка, яка начебто готувала "теракт у Маріуполі".

Крим репресії Аркадій Бабченко штраф окупація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації