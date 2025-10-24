В Криму суд через Telegram - чоловіка засудили за коментарі під постом Бабченка

Окупаційний суд в Криму. Фото: росЗМІ

На Кримському півострові 42-річного місцевого жителя засудили до чималенького штрафу через те, що він залишив коментарі під постами у Telegram-каналі Аркадія Бабченка. Цього виявилося достатнім для того, щоб звинуватити чоловіка у "дискредитації Збройних сил Росії".

Про це повідомили російські медіа.

Репресії у Криму

В Росії продовжуються репресивні заходи проти всіх, хто не підтримує політику кремлівського режиму.

Репресії торкнулися і мешканців окупованих українських територій.

У місті Ялта суд визнав місцевого 42-річного чоловіка винним у "дискредитації Збройних сил Російської Федерації".

За що покарали 42-річного кримчанина

Як стало відомо, кримчанина звинуватили у тому, що він залишив кілька коментарів у Telegram-каналі Аркадія Бабченка.

Суд назвав їх одночасно "лайками на підтримку України" та "постами".

Чоловіка визнали винним у "лайках, які спрямовані проти політичного курсу, який проводить верховне керівництво Росії".

Покаранням для мешканця окупованих територій визначили штраф розміром 40 тисяч рублів.

