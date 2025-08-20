Видео
В Донецке воду начали дарить к покупкам

В Донецке воду начали дарить к покупкам

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 21:14
Проблемы с водой в Донецке - воду в Донецке дарят
Процесс выдачи воды в Донецке. Фото: росСМИ

Дефицит воды в оккупированном Донецке привел к появлению неожиданной рекламы. Местные бизнесмены начали дарить пятилитровую емкость с водой покупателям их продукции.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Читайте также:

Воды нет, а реклама на воде есть

Ситуация с питьевой водой в оккупированном российскими войсками Донецке постоянно ухудшается.

Дефицит воды достиг такого уровня, когда люди начали конфликтовать и устраивать стычки из-за этого ресурса.

А некоторые местные бизнесмены решили использовать эту тему для рекламы собственных услуг.

Вода в Донецке — подарок

Так, одна из фирм, которая специализируется на оформлении и доставке букетов, обнародовала рекламный ролик, связанный с водой.

"С каждым букетом в "ДНР" от 10 тысяч рублей везем вам баклажку воды в подарок!" — говорится в рекламе этой организации.

В комментариях к посту многие выражали возмущение цинизмом такой рекламы в ситуации, когда целый город фактически остается без воды.

Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Донецке российские "власти" радикально сократили подачу воды из-за проблем с водопроводом.

Добавим, мы сообщали о том, что "мисс ДНР" рассмешила и возмутила своей причиной жалобы на отсутствие воды.

ДНР реклама Донецк оккупация минеральная вода
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
