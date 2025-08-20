Проблемы с водой в Донецке - воду в Донецке дарят

В Донецке воду начали дарить к покупкам
Дефицит воды в оккупированном Донецке привел к появлению неожиданной рекламы. Местные бизнесмены начали дарить пятилитровую емкость с водой покупателям их продукции.
Информация об этом появилась в соцсетях.
Воды нет, а реклама на воде есть
Ситуация с питьевой водой в оккупированном российскими войсками Донецке постоянно ухудшается.
Дефицит воды достиг такого уровня, когда люди начали конфликтовать и устраивать стычки из-за этого ресурса.
А некоторые местные бизнесмены решили использовать эту тему для рекламы собственных услуг.
Вода в Донецке — подарок
Так, одна из фирм, которая специализируется на оформлении и доставке букетов, обнародовала рекламный ролик, связанный с водой.
"С каждым букетом в "ДНР" от 10 тысяч рублей везем вам баклажку воды в подарок!" — говорится в рекламе этой организации.
В комментариях к посту многие выражали возмущение цинизмом такой рекламы в ситуации, когда целый город фактически остается без воды.
Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Донецке российские "власти" радикально сократили подачу воды из-за проблем с водопроводом.
Добавим, мы сообщали о том, что "мисс ДНР" рассмешила и возмутила своей причиной жалобы на отсутствие воды.
