В Донецьку немає води - міс ДНР скаржиться на незручності

"Міс ДНР" скаржиться на відсутність води — смішна причина
У захопленому росіянами Донецьку катастрофічна ситуація з водою. Але деяким мешканцям Донецька вода потрібна тільки для того, аби поставити квіти, у той час, коли інші набирають для власних потреб воду з калюж.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Донецьк без води
В окупованому з 2014 року Донецьку критична ситуація з водою.
Існуючий водогін, який постачав воду із Сіверського Дінця, був розбитий російськими окупантами під час повномасштабної війни ще в 2022 році, а новий, який Росія начебто планувала збудувати від річки Дон, не доведений до кінця, бо гроші на будівництві прогнозовано розікрали.
Внаслідок цього мешканці, які ще залишаються в Донецьку, змушені набирати воду для власних потреб із калюж.
Нікуди поставити квіти
В цій ситуації цинічно прозвучала заява так званої "міс ДНР".
Ця мешканка окупованого українського міста теж звернулася до російської влади з проханням повернути в Донецьк воду.
Але причину вона придумала несподівану — їй, мовляв, нема куди поставити квіти.
