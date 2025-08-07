Відео
Головна Хроніки "Міс ДНР" скаржиться на відсутність води — смішна причина

"Міс ДНР" скаржиться на відсутність води — смішна причина

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 21:33
В Донецьку немає води - міс ДНР скаржиться на незручності
Донецьк в окупації. Фото: росЗМІ

У захопленому росіянами Донецьку катастрофічна ситуація з водою. Але деяким мешканцям Донецька вода потрібна тільки для того, аби поставити квіти, у той час, коли інші набирають для власних потреб воду з калюж.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Донецьк без води

В окупованому з 2014 року Донецьку критична ситуація з водою.

Існуючий водогін, який постачав воду із Сіверського Дінця, був розбитий російськими окупантами під час повномасштабної війни ще в 2022 році, а новий, який Росія начебто планувала збудувати від річки Дон, не доведений до кінця, бо гроші на будівництві прогнозовано розікрали.

Внаслідок цього мешканці, які ще залишаються в Донецьку, змушені набирати воду для власних потреб із калюж.

Нікуди поставити квіти

В цій ситуації цинічно прозвучала заява так званої "міс ДНР".

Ця мешканка окупованого українського міста теж звернулася до російської влади з проханням повернути в Донецьк воду.

Але причину вона придумала несподівану — їй, мовляв, нема куди поставити квіти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Донецьку російська "влада" радикально скоротила подачу води через проблеми із водогоном.

Додамо, ми повідомляли про те, як виглядає закинутий стадіон "Шахтар" у Донецьку в 2025 році.

Сіверський Донець вода Донецьк окупація катастрофа
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
