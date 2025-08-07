Видео
Главная Хроники "Мисс ДНР" жалуется на отсутствие воды — смешная причина

"Мисс ДНР" жалуется на отсутствие воды — смешная причина

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 21:33
В Донецке нет воды - мисс ДНР жалуется на неудобства
Донецк в оккупации. Фото: росСМИ

В захваченном россиянами Донецке катастрофическая ситуация с водой. Но некоторым жителям Донецка вода нужна только для того, чтобы поставить цветы, в то время как другие набирают для собственных нужд воду из луж.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Донецк без воды

В оккупированном с 2014 года Донецке критическая ситуация с водой.

Существующий водопровод, который поставлял воду из Северского Донца, был разбит российскими оккупантами во время полномасштабной войны еще в 2022 году, а новый, который Россия якобы планировала построить от реки Дон, не доведен до конца, потому что деньги на строительстве прогнозируемо разворовали.

В результате жители, которые еще остаются в Донецке, вынуждены набирать воду для собственных нужд из луж.

Некуда поставить цветы

В этой ситуации цинично прозвучало заявление так называемой "мисс ДНР".

Эта жительница оккупированного украинского города тоже обратилась к российским властям с просьбой вернуть в Донецк воду.

Но причину она придумала неожиданную — ей, мол, некуда поставить цветы.

Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Донецке российские "власти" радикально сократили подачу воды из-за проблем с водопроводом.

Добавим, мы сообщали о том, как выглядит заброшенный стадион "Шахтер" в Донецке в 2025 году.

Северский Донец вода Донецк оккупация катастрофа
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
