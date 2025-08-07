В Донецке нет воды - мисс ДНР жалуется на неудобства

"Мисс ДНР" жалуется на отсутствие воды — смешная причина
В захваченном россиянами Донецке катастрофическая ситуация с водой. Но некоторым жителям Донецка вода нужна только для того, чтобы поставить цветы, в то время как другие набирают для собственных нужд воду из луж.
Донецк без воды
В оккупированном с 2014 года Донецке критическая ситуация с водой.
Существующий водопровод, который поставлял воду из Северского Донца, был разбит российскими оккупантами во время полномасштабной войны еще в 2022 году, а новый, который Россия якобы планировала построить от реки Дон, не доведен до конца, потому что деньги на строительстве прогнозируемо разворовали.
В результате жители, которые еще остаются в Донецке, вынуждены набирать воду для собственных нужд из луж.
Некуда поставить цветы
В этой ситуации цинично прозвучало заявление так называемой "мисс ДНР".
Эта жительница оккупированного украинского города тоже обратилась к российским властям с просьбой вернуть в Донецк воду.
Но причину она придумала неожиданную — ей, мол, некуда поставить цветы.
