Головна Хроніки В Донецьку воду почали дарувати до покупок

В Донецьку воду почали дарувати до покупок

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 21:14
Проблеми з водою в Донецьку - воду в Донецьку дарують
Процес видачі води у Донецьку. Фото: росЗМІ

Дефіцит води в окупованому Донецьку призвів до появи несподіваної реклами. Місцеві бізнесмени почали дарувати п’ятилітрову ємність з водою покупцям їхньої продукції.

Інформація про це з’явилася у соцмережах.

Читайте також:

Води немає, а реклама на воді є

Ситуація з питною водою в окупованому російськими військами Донецьку постійно погіршується.

Дефіцит води досяг такого рівня, що люди почали конфліктувати та влаштовувати сутички через цей ресурс.

А деякі місцеві бізнесмени вирішили використати цю тему для реклами власних послуг.

Вода в Донецьку — подарунок

Так, одна із фірм, яка спеціалізується на оформленні й доставці букетів, оприлюднила рекламний ролик, пов’язаний із водою.

"З кожним букетом у "ДНР" від 10 тисяч рублів веземо вам баклажку води у подарунок!" — йдеться у рекламі цієї організації.

У коментарях до посту багато хто висловлював обурення цинізмом такої реклами у ситуації, коли ціле місто фактично залишається без води.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Донецьку російська "влада" радикально скоротила подачу води через проблеми із водогоном.

Додамо, ми повідомляли про те, що "міс ДНР" розсмішила і обурила своєю причиною скарги на відсутність води.

ДНР реклама Донецьк окупація мінеральна вода
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
