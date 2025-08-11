Катастрофа з водою Донецьку — скільки коштує вода в окупованому Донецьку

Черга за водою в Донецьку. Фото: росЗМІ

Мешканці окупованого Донецька продовжують страждати без води. Денис Пушилін наказав продавати їм воду за такою низькою ціною, що точки продажу закрилися, а реальна ціна на воду є більшою за офіційну в 5-7 разів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Реклама

Читайте також:

Регулювання цін на воду в Донецьку

В Донецьку після початку серйозних проблем з водою почалися проблеми із постачанням бутильованої води.

Так, очільник місцевої окупаційної адміністрації Денис Пушилін наказав продавати воду за ціною 3,5 рублі за літр (близько 1,75 грн).

Звісна річ, бізнесмени перестали продавати воду за такою низькою ціною.

Скільки насправді коштує вода в окупованому місті

Натомість реальна ціна, за яку можна купити воду в Донецьку, зросла до показника 80-100 рублів за п’ятилітрову ємність, тобто 16-20 рублів за літр (8-10 гривень).

Пушилін почав тиснути на підприємців, влаштовуючи рейди своїх бойовиків.

Але це призвело зовсім не до того ефекту, на який сподівався колаборант — точки продажу просто закрилися через збитковість цього процесу.

Тож донеччани залишаються в ситуації тотального дефіциту води для пиття та побутових потреб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Донецьку російська "влада" серйозно скоротила подачу води через проблеми із водогоном, гроші на будівництві якого росіяни розікрали.

Додамо, ми повідомляли про те, що відсутність води у Донецьку помітила навіть "міс ДНР", але її аргументація не розчулила, а насмішила.