Катастрофа с водой Донецке - сколько стоит вода в оккупированном Донецке

Очередь за водой в Донецке. Фото: росСМИ

Жители оккупированного Донецка продолжают страдать без воды. Денис Пушилин приказал продавать им воду по такой низкой цене, что точки продажи закрылись, а реальная цена на воду больше официальной в 5-7 раз.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Реклама

Читайте также:

Регулирование цен на воду в Донецке

В Донецке после начала серьезных проблем с водой начались проблемы с поставками бутилированной воды.

Так, глава местной оккупационной администрации Денис Пушилин приказал продавать воду по цене 3,5 рубля за литр (около 1,75 грн).

Конечно, бизнесмены перестали продавать воду по такой низкой цене.

Сколько на самом деле стоит вода в оккупированном городе

Зато реальная цена, за которую можно купить воду в Донецке, выросла до показателя 80-100 рублей за пятилитровую емкость, то есть 16-20 рублей за литр (8-10 гривен).

Пушилин начал давить на предпринимателей, устраивая рейды своих боевиков.

Но это привело совсем не к тому эффекту, на который надеялся коллаборационист — точки продажи просто закрылись из-за убыточности этого процесса.

Поэтому дончане остаются в ситуации тотального дефицита воды для питья и бытовых нужд.

Напомним, мы ранее писали о том, что в оккупированном Донецке российские "власти" серьезно сократили подачу воды из-за проблем с водопроводом, деньги на строительстве которого россияне разворовали.

Добавим, мы сообщали о том, что отсутствие воды в Донецке заметила даже "мисс ДНР", но ее аргументация не умилила, а насмешила.