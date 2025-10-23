Видео
Главная Хроники В Бурятии горожане два года дышат фекалиями — детали

В Бурятии горожане два года дышат фекалиями — детали

Дата публикации 23 октября 2025 23:14
обновлено: 22:56
Экологическая катастрофа в России - два года город в Бурятии заливает фекалиями
Город Горхон, где произошла экологическая катастрофа. Фото: росСМИ

В бурятском городе Горхон местные власти два года не могут починить сломанные очистные сооружения. В результате жители вынуждены дышать фекальными испарениями, а вскоре граждане страны-агрессора вообще могут утонуть в собственных отходах.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Проблемы в Бурятии

В регионах Российской Федерации с каждым годом ухудшается ситуация с экологией.

Одним из регионов, который страдает больше всего, является Бурятия, откуда много мужчин поехало на "специальную военную операцию" в Украину.

Это сказалось на том, что в коммунальных структурах критически уменьшилось количество работников, что и сказалось на ситуации в бурятском городе Горхон.

Экологическая катастрофа с фекалиями

Два года назад в этом городе произошла авария на очистных сооружениях.

Вследствие этого канализационные стоки начали выходить на поверхность.

Жители Горхона жалуются, что они вынуждены дышать фекальными испарениями.

Максимум, чего достигли горожане, это выбили из местной власти финансирование специальной вакуумной машины, которая раз в неделю откачивает фекалии.

За один рейс такой машины городские власти должны заплатить 200 тысяч рублей.

Вместе с тем, горожане подозревают, что скоро деньги на эту вакуумную машину закончатся и город Горхон просто захлебнется в собственных отходах.

Что касается возможного ремонта очистных сооружений, то здесь местные власти уже даже не поднимают этот вопрос.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Бурятии произошло массовое отравление.

Добавим, мы сообщали о том, что в Бурятии убили известную волонтерку, которая помогала оккупационным войскам в Украине.

экологическая катастрофа россияне экологическая угроза экология Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
