Пищевые отравления в России - что отравило бурятов

В Бурятии массовое отравление — что стало причиной
В республике Бурятия, в азиатской части Российской Федерации, население массово отравилось японским блюдом из местных магазинов. За одни сутки количество пострадавших возросло втрое.
Об этом сообщили российские медиа.
Рекордное отравление в Бурятии
Пищевые отравления в Российской Федерации не являются чем-то сенсационным или неожиданным. Из-за проблем с соблюдением санитарных норм такие события случаются регулярно.
Но инцидент, который произошел в российской республике Бурятия, является одним из рекордных даже для этой страны.
Там после потребления одного блюда отравление зафиксировали у 145 человек.
Сначала речь шла о 43 пострадавших, но вскоре количество отравленных стремительно возросло втрое.
Чем отравились буряты
В больницы в Бурятии попало 76 человек, из них 47 — несовершеннолетние.
У всех пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция.
По предварительным данным, все пострадавшие отравились, съев японское блюдо онигири (изготавливается из белого риса), купленное в магазинах одной сети.
