Пищевые отравления в России - что отравило бурятов

Пациенты с отравлением в бурятской больнице. Фото: росСМИ

В республике Бурятия, в азиатской части Российской Федерации, население массово отравилось японским блюдом из местных магазинов. За одни сутки количество пострадавших возросло втрое.

Об этом сообщили российские медиа.

Рекордное отравление в Бурятии

Пищевые отравления в Российской Федерации не являются чем-то сенсационным или неожиданным. Из-за проблем с соблюдением санитарных норм такие события случаются регулярно.

Но инцидент, который произошел в российской республике Бурятия, является одним из рекордных даже для этой страны.

Там после потребления одного блюда отравление зафиксировали у 145 человек.

Сначала речь шла о 43 пострадавших, но вскоре количество отравленных стремительно возросло втрое.

Чем отравились буряты

В больницы в Бурятии попало 76 человек, из них 47 — несовершеннолетние.

У всех пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция.

По предварительным данным, все пострадавшие отравились, съев японское блюдо онигири (изготавливается из белого риса), купленное в магазинах одной сети.

