Харчові отруєння в Росії - що отруїло бурятів

Пацієнти з отруєнням у бурятській лікарні. Фото: росЗМІ

У республіці Бурятія, що в азійській частині Російської Федерації, населення масово отруїлося японською стравою з місцевих крамниць. За одну добу кількість постраждалих зросла утричі.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Рекордне отруєння в Бурятії

Харчові отруєння в Російській Федерації не є чимось сенсаційним чи несподіваним. Через проблеми з дотриманням санітарних норм такі події трапляються регулярно.

Але інцидент, який стався у російській республіці Бурятія, є одним із рекордних навіть для цієї країни.

Там після споживання однієї страви отруєння зафіксували у 145 осіб.

Спочатку йшлося про 43 постраждалих, але невдовзі кількість отруєних стрімко зросла утричі.

Чим отруїлися буряти

До лікарень у Бурятії потрапило 76 осіб, з них 47 — неповнолітні.

У всіх пацієнтів була діагностована гостра кишкова інфекція.

За попередніми даними, усі постраждалі отруїлися, з’ївши японську страву онігірі (виготовляється з білого рису), куплену у крамницях однієї мережі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Бурятії убили відому волонтерку, яка допомагала окупаційним військам в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Бурятії родині зниклого в Україні мобілізованого допомогли, збудувавши новий дерев'яний туалет.