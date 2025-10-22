Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Бурятії масове отруєння — що стало причиною

В Бурятії масове отруєння — що стало причиною

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 21:58
Харчові отруєння в Росії - що отруїло бурятів
Пацієнти з отруєнням у бурятській лікарні. Фото: росЗМІ

У республіці Бурятія, що в азійській частині Російської Федерації, населення масово отруїлося японською стравою з місцевих крамниць. За одну добу кількість постраждалих зросла утричі.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Рекордне отруєння в Бурятії

Харчові отруєння в Російській Федерації не є чимось сенсаційним чи несподіваним. Через проблеми з дотриманням санітарних норм такі події трапляються регулярно.

Але інцидент, який стався у російській республіці Бурятія, є одним із рекордних навіть для цієї країни.

Там після споживання однієї страви отруєння зафіксували у 145 осіб.

Спочатку йшлося про 43 постраждалих, але невдовзі кількість отруєних стрімко зросла утричі.

Чим отруїлися буряти

До лікарень у Бурятії потрапило 76 осіб, з них 47 — неповнолітні.

У всіх пацієнтів була діагностована гостра кишкова інфекція.

За попередніми даними, усі постраждалі отруїлися, з’ївши японську страву онігірі (виготовляється з білого рису), куплену у крамницях однієї мережі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Бурятії убили відому волонтерку, яка допомагала окупаційним військам в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Бурятії родині зниклого в Україні мобілізованого допомогли, збудувавши новий дерев'яний туалет.

харчування росіяни отруєння Росія антисанітарія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації