Україна
Головна Хроніки В Бурятії містяни два роки дихають фекаліями — деталі

В Бурятії містяни два роки дихають фекаліями — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 22:56
Екологічна катастрофа в Росії - два роки місто в Бурятії заливає фекаліями
Місто Горхон, де сталася екологічна катастрофа. Фото: росЗМІ

У бурятському місті Горхон місцева влада два роки не може полагодити зламані очисні споруди. Внаслідок цього мешканці змушені дихати фекальними випарами, а невдовзі громадяни країни-агресора взагалі можуть потонути у власних відходах.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Проблеми в Бурятії

У регіонах Російській Федерації з кожним роком погіршується ситуація з екологією.

Одним із регіонів, який страждає чи не найбільше, є Бурятія, звідки багато чоловіків поїхало на "спеціальну воєнну операцію" до України.

Це позначилося на тому, що у комунальних структурах критично зменшилася кількість працівників, що й позначилося на ситуації у бурятському місті Горхон.

Екологічна катастрофа з фекаліями

Два роки тому у цьому місті сталася аварія на очисних спорудах.

Внаслідок цього каналізаційні стоки почали виходили на поверхню.

Мешканці Горхона скаржаться, що вони змушені дихати фекальними випарами.

Максимум, чого досягли містяни, це вибили з місцевої влади фінансування спеціальної вакуумної машини, яка раз на тиждень відкачує фекалії.

За один рейс такої автівки міська влада має заплатити 200 тисяч рублів.

Разом з тим, містяни підозрюють, що скоро гроші на цю вакуумну машину закінчаться і місто Горхон просто захлинеться у власних відходах.

Щодо можливого ремонту очисних споруд, то тут місцева влада уже навіть не порушує це питання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Бурятії сталося масове отруєння.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Бурятії убили відому волонтерку, яка допомагала окупаційним військам в Україні. 

екологічна катастрофа росіяни екологічна загроза екологія Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
