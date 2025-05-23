В госдуме России назвали новую цель вторжения в Украину

В России придумали новую цель войны против Украины
Член комитета государственной думы России Виктор Соболев придумал новую цель полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, таким образом россияне стремятся к созданию "единого союзного государства".
Об этом пишут российские СМИ.
Цель России в отношении войны
Соболев заявил, что полным "решением целей "сво" является создание единого союзного государства — России, Украины и Беларуси. Он подчеркнул, что Россия стремится восстановить "русский мир" в рамках его "естественных границ" и считает, что население этих трех стран — "русские".
"Киев мать городов русских, Князь Владимир — русский, Юрий Долгорукий — русский, Ярослав Мудрый — русский и так далее. Мы должны безусловно защитить свой "русский мир". Иначе мы можем не сохранить страну", — сказал депутат госдумы.
Он добавил, что для решения этих задач и "достижения целей" нужна мощная и хорошо вооруженная армия и важное военно-патриотическое воспитание молодежи и других граждан.
"Потому что они находились под влиянием запада и культуры и не очень уважают свою страну", — подытожил Соболев.
Напомним, в России повысили генерала Андрея Мордвичева, который известен "мясными штурмами".
Также в Вологодской области уволили чиновницу, дочь которой угрожала в соцсетях "отправкой на сво".
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