У держдумі Росії назвали нову мету вторгнення в Україну

Депутат Росії Віктор Соболєв. Фото: росЗМІ

Член комітету державної думи Росії Віктор Соболєв вигадав нову мету повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, таким чином росіяни прагнуть створення "єдиної союзної держави".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Соболєв заявив, що повним "вирішенням цілей "СВО" є створення єдиної союзної держави — Росії, України та Білорусі. Він наголосив, що Росія прагне відновити "рускій мір" в рамках його "природних кордонів" і вважає, що населення цих трьох країн — "росіяни".

"Київ — мати міст руських, Князь Володимир — росіянин, Юрій Довгорукий — росіянин, Ярослав Мудрий — росіянин, і так далі. Ми повинні безумовно захистити свій "рускій мір". Інакше ми можемо не зберегти країну", — сказав депутат держдуми.

Він додав, що для вирішення цих завдань і "досягнення цілей" потрібна потужна і добре озброєна армія та важливе військово-патріотичне виховання молоді та інших громадян.

"Бо вони перебували під впливом заходу і культури і не дуже поважають свою країну", — підсумував Соболєв.

Нагадаємо, у Росії підвищили генерала Андрія Мордвічева, який відомий "м'ясними штурмами".

Також у Вологодській області звільнили чиновницю, донька якої погрожувала в соцмережах "виправленням на СВО".